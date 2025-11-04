Симеон Ставрев: За 5 години Топлофикация София е на загуба от 673 млн. лева, но вдига заплатите с 10%

Днес в София пускат парното, а “Топлофикация София” продължава да се движи по ръба на техническия фалит, без каквито и да е мерки за финансова стабилизация.

Затова предупреди общинският съветник от "Продължаваме Промяната-Демократична България" Симеон Ставрев, който представя данни, според които финансовите резултати на дружеството ще продължат да се влошават, а задълженията да растат.

"За последните пет години “Топлофикация София”е на загуба от 673 млн. лв., но въпреки това предвижда служебни увеличения на заплатите на над 2000 служители с по 10%. Общият разход за персонал за 2025-а година ще е над 136 млн. лв., при положение, че общите приходи на дружеството най-вероятно ще намалеят с 10%. Това не е стратегия за оздравяване, а политика на отлагане и самоуспокоение”, категоричен е общинският съветник.

Според Ставрев пасивите на “Топлофикация София” се очаква да достигнат 2.7 млрд. лв., което е с 20% повече спрямо предходната година, като най-драстично ще нараснат дълговете към “Булгаргаз” - с цели 45%.

“Мрежата е остаряла, загубите по преноса остават високи, а планираните инвестиции за модернизация и нови мощности изглеждат все по-далечни. Междувременно софиянци плащат все повече за услуга, която не става по-надеждна. “Топлофикация София” просто не може да продължи така и СОС трябва да вземе ясна позиция. Или пълна реформа с нов модел на управление, или честно решение за бъдещето на дружеството. Всеки друг вариант означава само нови загуби за града и гражданите”, посочи още Симеон Ставрев.