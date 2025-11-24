Шкода планира да открие завод в България

Чешкият технологичен гигант Шкода има намерения да започне производство в България. Това обяви главният изпълнителен директор на корпорацията Петер Новотни на среща с български журналисти.

На въпрос на OFFNews Новотни уточни, че плановете на компанията са у нас да се произвеждат електрически захранващи системи, батерии, ключови компоненти и дори да се извършва асемблиране на подвижен състав.

"Вече разговаряхме с вицепремиера и транспортен министър Гроздан Караджов по тази тема, а също така сме говорили и с премиера на България", каза Новотни.

Той подчерта, че страната ни е изключително важен стратегически партньор на Балканите и присъствието на Шкода в България би могло да спомогне за навлизането на нови пазари в региона като Гърция, Румъния и Сърбия.

В момента чешкият производител на влакове, трамваи, мотриси за метрото има производствени бази в 7 държави, а служителите на компанията са над 10 000.

Днес в централната производствена база на Шкода в Пилзен вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов разгледа първия от новите мотрисни влакове на БДЖ. Чешката компания успя да го изработи в рекордно кратък срок от 14 месеца след подписването на договора. Новата мотриса е с 333 места и ще пристигне за тестове в България през януари. От април влакчето вече ще попадне в графика на БДЖ. До август 2026 г. страната ще получи всички 25 нови влака по двата договора с Шкода, които са на обща стойност около 640 млн. лева без ДДС.

"Още 11 влака са в напреднала фаза и предстои да бъдат завършени в идните месеци. Ще получим без забавяне това, за което сме платили – и което българските граждани заслужават“, заяви вицепремиерът Караджов, който не само че разгледа лъскавата електрическа мотриса, но и за кратко я подкара, влизайки в ролята на машинист.

На информационното табло на новата електрическа мотриса светеше надпис "Следваща спирка София". Новите влакчета ще се използват за крайградски превози и маршрути с времепътуване до 2 часа - 2,30 часа.

"Ниските подове улесняват качването на хора с намалена подвижност, всеки влак разполага с по две механични рампи за инвалидни колички и адаптирана тоалетна за хора с намалена подвижност. Влаковете разполагат с Wi-Fi, 333 седящи места. Това са удобства, които българските граждани чакат от години“, посочи Караджов.

Министърът обяви и че през януари ще бъде обявена нова поръчка за доставка на влакове за дълги разстояния, които ще обслужват маршрути като София - Варна и София-Бургас. Замисълът е да бъдат закупени 20 пуш-пул влака, които да са достатъчно комфортни за дълъг път. За момента за този проект няма осигурено финансиране, но идеята е пари да се ползва европейско финансиране от следващия програмен период.