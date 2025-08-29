Шефът на общинския съвет в Бобов дол: Ковачки ми набива канчето всяка седмица, траем си

OFFNews 29 август 2025 в 16:57 777 0
Чавгарански обяснява как Ковачки му набива канчето всяка седмица
Чавгарански обяснява на общинските съветници в Бобов дол как Ковачки му "набива канчето" всяка седмица.

Откровено признание на председателя на общинския съвет в Бобов дол Красимир Чаврагански стана хит в социалните мрежи. Във видео запис от заседание на общинарите той казва на всеослушание как енергийния бос Христо Ковачки го привиква всяка седмица, за да му "набива канчето, а той си трае".

Името на Ковачки, който от години гледа да е встрани от светлината на медийното внимание, наскоро стана обект на мащабно разследване на Антикорупционния фонд за скритата собственост на предприемача.

Новото видео на практика потвърждава изводи от разследването и изважда наяве факти, които в Бобов дол за никого не са тайна. 

Чаврагански казва във видеото:

"...ми се тъжи как му прават оперативките горе на "Ботев" на мат и маскара и му се реве. Ама сме там. Или Ковачки, като ме вика и ми набива канчето всека седмица, ама аз нали ходим и траем там и така", казва Красимир Чаврагански.

Той е избран за председател на Общинския съвет на Бобов дол от политическа партия "Бъдеще за родината", чиято централа е в Стара Загора. Партията се бори за запазването на мините и ТЕЦ-овете във въглищните региони.

Общинският съвет на Бобов дол е от 13 съветници.

Вижте и разговора по темата за скрития бизнес на Ковачки в подкаста на OFFNews.

