Рекорден август: Над 1 млн. пътувания на българи в чужбина и 2,2 млн. визити у нас

През август 2025 г. българските граждани са осъществили 1 078 900 пътувания в чужбина – с 19,4% повече спрямо същия месец на 2024 г., показват данни на Националния статистически институт. Отчетено е увеличение по всички наблюдавани цели на пътуване.

За същия период посещенията на чужденци в България достигат 2 269 900, което е ръст от 6,3% на годишна база.

Справка в НСИ сочи, че през август 2024 г. българите са пътували 903 400 пъти в чужбина, или с 8,3% повече спрямо август 2023 г. Посещенията на чужди граждани в страната тогава са били 2 135 700 – увеличение с 2,8% спрямо предходната година.

Най-предпочитани дестинации за българските туристи през август 2025 г. са били Гърция – 314 800 пътувания, Турция – 286 700 и Румъния – 77 900. В България най-много гости са дошли от Румъния – 423 800, Турция – 335 800 и Германия – 264 900.