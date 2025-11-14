Ръст от 3,2% на БВП през третото тримесечие

През третото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3,2% спрямо същия период на миналата година и с 0,7% спрямо второто тримесечие, показват сезонно изгладените данни на НСИ.

Годишна динамика

Икономиката отчита годишен ръст от 3,2% за периода, като брутната добавена стойност се повишава с 3,3%. Крайното потребление остава основният двигател на растежа — увеличава се с 9,5% на годишна база, а бруто образуването в основен капитал нараства с 9,2%. Външната търговия обаче продължава да оказва натиск: износът на стоки и услуги се свива с 9,2%, докато вносът се увеличава с 2,2%.

Тримесечни изменения

Спрямо второто тримесечие на 2025 г. БВП нараства с 0,7% по сезонно изгладени данни, а брутната добавена стойност се покачва с 0,9%. Експресните оценки показват, че ръстът се дължи основно на по-високото крайно потребление, което се увеличава с 2,2%, както и на ръста от 2,1% при инвестициите в основен капитал.

БВП по текущи цени

Според експресните оценки на НСИ номиналният БВП за третото тримесечие възлиза на 62,016 млрд. лева, а създадената добавена стойност достига 54,608 млрд. лева.

Крайното потребление формира най-голям дял от икономиката – 76,7%, или 47,558 млрд. лева. Бруто капиталообразуването възлиза на 13,770 млрд. лева и има дял от 22,2%. Външнотърговското салдо остава положително.