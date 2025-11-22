Проучване: 8% от германските компании са в критично състояние

Около 8% от германските компании оценяват, че се намират в критично състояние, сочи проучване на базирания в Мюнхен институт „Ифо“, цитиран от ДПА.

Делът на германските фирми, които се опасяват за своето съществуване, е нараснал от 7,3% през октомври миналата година до 8,1% през същия месец на 2025 година.

„Броят на корпоративните фалити вероятно ще остане висок и през следващите месеци“, заяви директорът на проучването Клаус Волрабе.

Компаниите във всички сектори определят липсата на поръчки като най-голямата заплаха, следвана от увеличените оперативни и персонални разходи и административната тежест.

Според института секторът на търговията на дребно е особено засегнат, като 15% от анкетираните фирми признават, че имат сериозни икономически проблеми.

Ситуацията в промишлеността се е подобрила леко спрямо октомври 2024 г., като делът на компаниите, които съобщават за критична ситуация, е спаднал от 8,6% на 8,1%.

Строителните компании също са по-малко песимистични предвид подема в дейността, като 6,3% от тях се опасяват за своето съществуване, в сравнение със 7,9% година по-рано.

Институтът „Ифо“ анкетира няколко хиляди компании всеки месец в рамките на своите икономически проучвания.

Чуйте какво каза бившият главен редактор на "Дойче веле" Александър Андреев по темата за Германия в подкаста на OFFNews: