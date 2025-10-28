Проектобюджетът с минимална заплата от 605 евро, по-малка от предвидената в Кодекса на труда

В проектобюджета за 2026 година е разчетено от 1 януари минималната работна заплата за страната да е в размер на 605 евро, предаде БНР. Това е по-малко от 1213 лева, колкото се получава по формулата, разписана в Кодекса на труда.

В евро минималната заплата трябваше да е малко над 620 евро.

На вчерашното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество представителите на КНСБ настояха социалният министър Борислав Гуцанов да оповести размера на най-ниското възнаграждение за догодина, което ще бъде заложено. Тогава той заяви, че става въпрос за вече обсъдената със синдикатите и бизнеса стойност от 1213 лева.

Опасенията на синдикалистите бяха, че ще се заложи по-нисък от този размер, тъй като до момента не е гласувано постановлението на Министерския съвет за размера за догодина.

В проектобюджета е заложено, че максималният осигурителен доход за всички осигурени от 1 януари ще е в размер на 2352 евро и също се увеличава спрямо сегашните нива.

Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" с два процентни пункта, съответно от 19,8 на сто на 21,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г. и от 14,8 на сто на 16,8 на сто за хората, родени след 31 декември 1959 г.