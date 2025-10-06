През септември ВяЕЦ Свети Никола произведе с 30% повече електроенергия

С близо 30% повече зелена електроенергия от вятър произведе през септември 2025 г. ВяЕЦ „Свети Никола“ спрямо месец предходния месец.

Турбините на най-големия вятърен парк в страната генерираха 16 139 MWh електроенергия през миналия месец. За първото деветмесечие на годината паркът генерира близо 194 500 MWh електроенергия. Тази енергия е достатъчна да осигури светлина и топлина за стотици хиляди български домакинства.

През последните 12 месеца ВяЕЦ „Свети Никола“ се нарежда на трето място сред ВЕИ производителите в България. Ветроенергийният парк край Каварна продължава да осигурява около 20% от вятърния ток в страната. Това е енергия, която не замърсява въздуха, не изчерпва ресурсите и ни приближава до една по-зелена България.

AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ AES Гълъбово и е мажоритарен собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола”, край Каварна.