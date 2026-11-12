Правителството отпуска 2 млрд. евро за бизнеса и домакинствата заради скъпия ток

Държавата увеличава компенсациите за енергоемките предприятия и обещава да запази цените на електроенергията и парното за битовите потребители. Предвидена е и допълнителна подкрепа за домакинствата, които се отопляват с природен газ.

Правителството обяви пакет от мерки на обща стойност 2 млрд. евро в подкрепа на индустрията, бизнеса и домакинствата заради високите цени на електроенергията. От тях 1,5 млрд. евро ще бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, а останалите 500 млн. евро – от Българската банка за развитие (ББР).

Мерките бяха представени от вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на енергетиката Ива Петрова след среща с представители на работодателските организации и синдикатите.

Компенсациите за енергоемките предприятия ще бъдат увеличени от 50 на 70% от допустимите разходи за електроенергия по мярката за държавна помощ, нотифицирана пред Европейската комисия, съобщи Пулев.

Българската банка за развитие ще осигури и допълнителна подкрепа от 15 евро за мегаватчас за небитовите потребители, обяви председателят на Надзорния съвет на банката Деляна Иванова. Тя уточни, че са предвидени компенсации и за октомври заради високите цени на електроенергията.

По думите на икономическия министър предстои да бъдат оценени индивидуалните нужди на предприятията, за да се определи необходимата подкрепа.

Цените на тока и парното за домакинствата няма да се повишават

Пулев и Петрова увериха, че не се предвижда увеличение на цените на електроенергията и топлоенергията за битовите потребители.

В пакета са заложени и 10 млн. евро за подпомагане на домакинствата, които използват природен газ през зимните месеци.

Енергийният министър Ива Петрова заяви, че „Булгаргаз“ ще продължи да осигурява доставки на природен газ за българската индустрия на конкурентни цени.

Според Александър Пулев предвидените мерки няма да натоварят държавния бюджет, тъй като средствата ще бъдат осигурени чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и Българската банка за развитие.

Вицепремиерът изрази увереност, че компенсациите ще помогнат за запазване на конкурентоспособността на българските предприятия и за ограничаване на инфлационния натиск.

Той посочи войната в Украйна и конфликта в Иран като основни фактори за сътресенията на международните енергийни пазари и поскъпването на енергийните ресурси.

По думите му българският бизнес продължава да бъде конкурентоспособен, но в условията на международна нестабилност държавата трябва да предприеме мерки за защита както на предприятията, така и на домакинствата.

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