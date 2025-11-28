Отново ще търсят концесионер на летище Пловдив

В началото на 2026 г. ще открием процедура за избор на концесионер на летище Пловдив. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в дискусия за развитието на Южна България в Пловдив.

„Летището има нужда от модернизация, от значителни инвестиции, от нови услуги и повече капацитет. Бюджетът не може да осигури тези ресурси, но чрез концесия те могат да бъдат привлечени целенасочено и бързо. Надяваме се да има интерес на инвеститорите, така че летището да се развие както като пътническо, така и за карго полети”, бе категоричен Гроздан Караджов.

Вицепремиерът обяви още, че Пловдив и Южна България вече са част от новия стратегически коридор „Черно море – Егейско море“.

„Заедно с колегите ми от Гърция и Румъния през следващата седмица в Брюксел ще подпишем рамката за регионално сътрудничество, която ще ускори планирането, финансирането и изграждането на новите направления по оста Юг-Север“, съобщи той.

Караджов заяви, че паралелно се изграждат и цифровите трасета. В област Пловдив ще има над 390 км високоефективни оптични мрежи. Те ще свържат общините Кричим, Перущица, Съединение, Сопот, Карлово, Хисаря, Калояново, Първомай и Лъки. Над 55 000 жители на малки и отдалечени места ще получат много бърза 5G свързаност.

“Това означава електронни услуги, дистанционна работа, модерно образование и бизнес, който не зависи от разстоянието”, поясни вицепремиерът.

В областите Пазарджик, Хасково и Смолян се изграждат 610 км високоефективни оптични мрежи. Чрез тях се осигурява съвременна 5G свързаност за над 63 000 души. Ще има също високоскоростна свързаност към ГКПП Златоград, който е важен за трансграничния трафик към Гърция, както и към два от най-натоварените гранични пунктове в страната - ГКПП Ивайловград и ГКПП Свиленград.