Обменните бюра ще изписват валутните курсове по нов начин от 1 януари

От 1 януари 2026 г., с приемането на еврото като официална валута, България преминава към нов европейски стандарт за изписване на валутните курсове в обменните бюра и финансовите институции. Промяната може да доведе до объркване в първите месеци на годината, информират от веригата "Тавекс".

Какво се променя

До момента валутните табла в България изписват курса по следния начин:

„1 чужда валута = колко лева струва"

От 1 януари 2026 г. те ще изглеждат така:

„1 евро = колко единици чужда валута получавам"

Това е моделът, който се използва в цялата еврозона и който, според нагласите на участниците на финансовия пазар, се очаква да бъде възприет и в България, посочват от "Тавекс".

Промяната следва логиката, по която функционира еврозоната. Еврото е базовата валута за всички страни, които го използват, а Европейската централна банка публикува всички официални валутни курсове спрямо 1 EUR.

Това осигурява:

- единна отправна точка за всички валути;

- по-лесно сравнение между тях;

- по-висока прозрачност за потребителите;

- улеснение за бизнеса;

- по-ефективен финансов контрол.

Всички държави, които са се присъединили към еврозоната преди България – като Хърватия, Латвия, Литва и Естония – вече използват този модел.

„Към момента няма официално становище от държавните институции в България относно точния формат на изписване. Въпреки това нагласата на всички участници на финансовия пазар е да се придържат към вече установената европейска практика, в синхрон с правилата и техническите стандарти на Европейската централна банка", допълва Макс Баклаян от "Тавекс".

Двата модела изглеждат различно визуално, но реалната стойност на сделките не се променя. Променя се единствено подходът, според който курсът се показва.