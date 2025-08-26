НСИ: Товарните превози се увеличават с 5%

През второто тримесечие на 2025 г. транспортният сектор у нас отчита смесени резултати спрямо същия период на 2024 г. Превозените товари от сухопътния и водния транспорт се увеличават с 5%, докато извършената работа бележи по-скромен ръст – 3.6%, сочат най-новите данни на НСИ.

Същевременно при пътническия транспорт броят на превозените пътници нараства с 5,3%, но пътникокилометрите намаляват с 9,5%.

За периода април–юни 2025 г. превозените товари от сухопътния транспорт достигат 32,695 милиона тона, което е с 6,2% повече спрямо второто тримесечие на 2024 г. Вътрешните превози нарастват с 6,6%, а международните – с 5,3%. Извършената работа възлиза на 9,3219 милиарда тонкилометра, отбелязвайки увеличение от 3,8% на годишна база.

За разлика от сухопътния транспорт, морският и речният транспорт отчитат спад. Превозените товари са с 311,7 хиляди тона по-малко спрямо същия период на миналата година, основно заради намалените обеми по речен транспорт. Извършената работа, измерена в тонкилометри, също намалява – с 4,5%.

През второто тримесечие на 2025 г. броят на превозените пътници от сухопътния транспорт е 93,2262 милиона, което представлява ръст от 6,4% спрямо година по-рано. Автобусните превози отчитат най-голямо увеличение – със 7%, докато железопътните превози се свиват с 2%. Въпреки по-големия брой пътници, извършената работа намалява с 13,7% и достига 1,9778 милиарда пътникокилометра. Причина за това е по-слабата активност както при автобусния, така и при железопътния транспорт.

При водния транспорт тенденцията е отрицателна. Броят на превозените пътници е по-малък с 11,8 хиляди души спрямо второто тримесечие на 2024 г., основно поради спад в речните превози. В същото време извършената работа остава без промяна.

Най-добри резултати отчита градският електротранспорт. В периода април – юни 2025 г. предприятията са превозили 85,9476 милиона пътници – ръст от 4,3% на годишна база. Увеличение се наблюдава и при извършената работа, която достига 525,1 млн. пътникокилометра, или с 10,3% повече спрямо същото тримесечие на 2024 година.