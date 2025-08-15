Новаторство и лукс в таксиметровия превоз

В последната година таксиметровият бизнес в София преживява истинска трансформация след появата на премиум услуга, която съчетава лукс и грижа за клиента.

В основата на тази промяна стои компанията Volt Premium Taxi, която за кратко време се превърна в еталон за новаторство и зададе нови стандарти в бранша.

Началото е една лична мисия.

Юлиян Мавродиев навлиза в таксиметровия сектор по неволя. След фалит на предишния му бизнес той става шофьор и се сблъсква с проблемите на индустрията - нисък клас автомобили, липса на мотивация у водачите и подценяване на услугата от клиентите. Така узрява идеята му за премиум такси, което да игнорира понятието „бакшиш“ и да вдъхне уважение към професията.

Три години Юлиян търси съмишленици и инвеститори, докато съдбата го среща с предприемача Огнян Попов, който вижда огромен потенциал в идеята. Огнян има опит в мащабни дигитални проекти и международен бизнес, и решава да се включи не просто като инвеститор, а като създател на работещ модел и визионер за бъдещето на компанията.

„Мнозина се взират първо в „опаковката“, в бранда. Аз започвам от числата. В този проект обаче, освен добрия бизнес план усетих енергията да съм в полза на обществото, да правя средата около нас по-добра. И това стана по-важно от цифрите“, споделя Попов.

Новото лице на такситата

Официалният старт на Volt Premium Taxi е през 2023 г., но в историята на фирмата се откроява датата 24 април 2024 г. Тогава колона от елегантно брандирани лимузини преминава по бул. „Цариградско шосе“ и предизвиква силен интерес. Само за няколко дни приложението на луксозните таксита е изтеглено над 30 000 пъти. Внимателно подбраните шофьори, малките детайли като вода и освежаващи напитки, чадъри за предпазване на клиентите в дъждовно време, създават усещане за приятно изживяване. Препоръките за безупречното обслужване се разпространяват бързо.

Колите са BMW 5-серия и Mercedes EQE, а водачите - професионалисти, преминали специална селекция и облечени в костюми. Обслужват частни и корпоративни клиенти, хотели, събития и трансфери. За първата си пълна година таксиметровата компания отчита над 150 000 пътувания и над 60 000 клиенти, включително 400 фирми. Приходите за 2024 г. достигат почти 800 000 лв., а за 2025 г. очакванията са за над 2 млн. лв. собствени приходи и стойност на пътуванията около 6 млн. лв.

Фирмата въвежда и иновативен модел за шофьорите. Те могат да работят с нейни автомобили срещу дневен наем или да закупят собствена кола, която да отговаря на определени условия, да я брандират и да работят с клиентите на компанията, като заплащат единствено комисион за всяка поръчка.

Това дава гъвкавост и възможност за разширяване на автопарка, който до края на тази година се очаква да достигне 100 коли.

Наскоро към акционерите във Volt Premium Taxi се присъединиха две от емблематичните личности на България – футболната легенда Димитър Бербатов и актьорът Димитър Рачков. Заедно с тях в компанията инвестират водещи предприемачи като Тодор Гигилев - един от основателите на водещата софтуерна компания Dreamix, Александър Алексиев от SAT Health, Илия Кръстев от A Data Pro и серийният предприемач Александър Грилихес.

А утвърдени имена като Велизар Величков (Артвент, 1forFit), Пресиян Каракостов (PubGalaxy) и Кристиян Демирев (SK Group, Petmall) подкрепят мисията на фирмата от самото начало, още „на салфетка“.

„Качеството и професионализмът са в основата на всичко, с което се захващам“, споделя Димитър Бербатов.

Рекордьорът по голове в националния ни отбор по футбол, преминал през звездните селекции на Манчестър Юнайтед, Тотнъм и Байер Леверкузен, инвестира в обещаващи проекти, вдъхновен от легендарния Уорън Бъфет.

Според Бербатов ключовото в една компания е добрата идея и човешкият капитал, с които тя разполага. „Имах възможност да се срещна с всички акционери във Volt Premium Taxi, които са успешни предприемачи и инвеститори. Щастлив съм да подкрепя бъдещето на една българска компания с европейски облик и амбиция“, добавя легендарният голмайстор.

От София към Европа

Фирмата залага на органичен растеж, стратегически партньорства и придобивания, а амбициите й не спират до столицата. Плановете са луксозната таксиметрова услуга да се утвърди най-напред тук, а след това да се насочи и към други пазари – регионални и западноевропейски.

„Нуждаехме се от повече средства и един от нашите инвеститори ни насочи към ББР Лизинг. Щастлив съм, че повярваха в нас и помогнаха на един прохождащ бизнес да направи следващата крачка. Благодарение на програма „InvestEU“ успяхме бързо да закупим още автомобили, за да разширим дейността си“, разкрива Огнян Попов.

Той е впечатлен от оперативността, с която отпуска финансиране дружеството от Групата на Българската банка за развитие – директно и без ненужна административна тежест.

Така Volt Premium Taxi може да продължи да следва целта си да бъде пример на пътя.

„Това е повече от успешен стартъп. Показваме, че с визия, упоритост и правилен екип българска компания може да бъде лидер в иновациите и качеството на услугите“, категорични са съоснователите й.

А историята на бизнеса им е вдъхновение за всички, които вярват, че промяната започва от смелите идеи.