Най-сетне обявиха насоките при обозначаване на цените върху стоките

Правителството публикува насоките за прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и за заплащане на покупките в брой в евро и левове във връзка с въвеждането на европейската валута у нас. Те са в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), съобщиха от финансовото министерство.
Целта на документа е да внесе допълнително яснота при прилагането на разпоредбите на ЗВЕРБ за периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в левове и евро - от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г., както и периода на двойно обращение, в който двете валути ще бъдат едновременно законно платежно средство - от 1 януари до 31 януари 2026 г.
Насоките са разработени от експертна работна група „Нефинансов сектор“ към Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната. Те се отнасят за търговците от нефинансовия сектор и не се прилагат от търговците, предоставящи финансови услуги, по отношение на които действат специални правила по закона.
Общите препоръки при изготвянето на етикетите са за ясно и четливо изписване с еднакъв размер на шрифта на цените в левове и в евро, както и на техните съкращения или отличителни знаци (лв., €, BGN, EUR). Трябва да се избягват прекомерни и допълнителни елементи, които водят до объркване на потребителя.
Отправени са и препоръки към търговците как да прилагат правилата за двойно обозначаване в различни хипотези – напр. стоки, които се предлагат в опаковка, такива в насипно състояние, услуги, предлагани извън търговския обект, и др.
За улеснение на търговците са разработени и примерни визуализации, които могат да бъдат разгледани тук: evroto.bg :: Документи
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Потребителската такса да е 1% от минималната заплата, иска БЛС
The Economist: Европа да номинира Тръмп за Нобела за мир, за да го привлече в подкрепа на Украйна
The Economist: Европа да номинира Тръмп за Нобела за мир, за да го привлече в подкрепа на Украйна
Обвиненият за убийството в Първомай: Признах под заплахи в изнасилване. Искам да уча и да спортувам