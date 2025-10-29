Мартин Димитров: Предлага ни се най-голямото увеличение на данъци и осигуровки от много години насам

С проектобюджетите на НЗОК и ДОО ни се предлага най-голямото и едно от най-големите увеличения на данъчно-осигурителната тежест от много години насам, заяви депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров.

В кулоарите на парламента той коментира, че предложените бюджети на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване ще струва на България увеличаване на сивата икономика и ще намали растежа ѝ като цяло.

"Левичарската власт предлага увеличение на осигуровките с 10% на фон пенсии - всяко семейство с двама работещи на средна заплата ще заплаща 100 лв. повече месечно оттук нататък", обясни Мартин Димитров.

Според "Демократична България" са нужни спешни мерки за намаляване на разходите или ще се отиде към увеличение на данъци и осигуровки.

"Този път е лош за България - това е левият път на забавяне на растежа и на това хората да плащат все повече и да получават по-малко", каза икономистът.

Мартин Димитров посочи, че предложенията на ДБ включват преглед на всички случаи с ТЕЛК, частните болници да правят търгове, гражданите да получават СМС за всяка получена здравна услуга, държавните служители да си плащат осигуровките, както 5,5 млрд.лв. в бюджета за ББР и БЕХ да не се харчат.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев посочи, че управляващите днес отхвърлиха тяхното предложение да бъдат изслушани министри и представител на БНБ по казуса с наложените санкции срещу "Лукойл", които засягат и бургаската рафинерия.

"Това е огромен риск за страната, не сме видяли още план от управляващите. Имаме индикации, че не всички фирми, които са длъжни да имат запаси на гориво, ги имат. Отправили сме въпроси към министрите", заяви той.

По думите му има риск в идните месеци в България да има недостиг на горива.