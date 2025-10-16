КЗП глоби 70 търговци с по 30 000 лева за неизпълнение на Закона за еврото

Комисията за защита на потребителите (КЗП) взе решение днес да наложи санкции на 70 търговци, които не са спазили задължението си по Закона за въвеждане на еврото – да публикуват цените на своите стоки в интернет страниците си или да ги предоставят чрез портала „Колко струва“.

Размерът на санкциите е по 30 000 лева за всеки от нарушителите. Тази сума е над минималния предвиден размер от 10 000 лв., но под максималния от 100 000 лв., като е определена според тежестта на нарушенията и значимостта им за обществения интерес, уточняват от комисията.

След края на преходния период на 8 октомври 2025 г., през който КЗП отправяше единствено предупреждения, на 9 октомври бяха извършени масови проверки на търговци. Резултатите показват, че 70 от тях не са предоставили изискуемата информация. В резултат на последвалите действия на Комисията, 30 от тези 70 търговци вече са изпълнили задълженията си, но това не ги освобождава от санкция за периода, в който не са подавали данни за цените.

КЗП напомня, че задължението за ежедневно подаване на информация за цените е в сила от 11 август 2025 г. Проверките продължават, а санкциите ще се налагат последователно на всички, които не спазват изискванията.

Комисията подчертава, че наложените мерки не са самоцел, а имат за цел да осигурят прозрачност на пазара и да защитят правото на потребителите да бъдат информирани за актуалните цени на стоките.

КЗП призовава всички търговци, които все още не са изпълнили законовите си задължения, незабавно да предприемат действия за предоставяне на информацията, тъй като неизпълнението подлежи на строги санкции.