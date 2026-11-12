КСБ настоява за отпадне забраната за плащания в брой в строителството

Камарата на строителите в България (КСБ) настоява за отпадане на пълната забрана за плащания в брой в строителството, предвидена в преходните и заключителните разпоредби на внесените от правителството промени в Закона за хазарта.

Браншовата организация изпрати становище до депутатите от бюджетната и от регионалната комисия в Народното събрание.

Забраната е за плащания в брой между строителни предприятия, изпълнители и подизпълнители по договори за строителни и монтажни дейности, доставка на строителни материали, техника или оборудване, както и за предоставянето на свързаните с тях услуги, включително при частични плащания и/или авансови вноски.

Тя е записана в преходните и заключителни разпоредби на промените в Закона за хазарта.

„КСБ подкрепя усилията за ограничаване на „сивата икономика“, но счита, че това следва да се реализира чрез добре обмислени, пропорционални и ефективни мерки“, пише в становището. „Необосновано, предмет на забраната е разплащането на всякакви услуги, свързани със строителната дейност, в т.ч. и съвсем рутинни, незначителни по своя мащаб работи, без това да е подкрепено от пазарни, икономически, логически или каквито и да са други аргументи“, пише в становището.

Според КСБ особено обезпокоително е, че предвидената забрана се отнася изключително до строителните предприятия, изпълнители и подизпълнители. Освен това в мотивите към законопроекта не се съдържа аргументация защо именно строителството е избрано като единствен сектор, за който да бъде въведен подобен режим. Не са представени и данни, които да доказват, че строителният бранш създава по-висок риск от останалите отрасли на икономиката или че съществува необходимост от специално и по-строго третиране спрямо него.

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