Криптопазарът се срина - биткоин, етериум и солана с ликвидации за над $1 милиард

Пазарът на криптовалута беляза тридневен чувствителен спад от уикенда насам и основните криптовалути поевтиняха с до 20%. Bitcoin падна под ключово ниво на подкрепа, което поражда опасения за по-дълбоко понижение към 100 000 долара.

Анализаторите приписват настоящия спад на намаленото институционално търсене и блокчейн активност, както и на политиката на Федералния резерв на САЩ. В сряда американската хазна намали лихвените проценти за втори път тази година, но даде сигнал, че може да не го направи отново през 2025 г., което доведе до спад на крипто пазарите, тъй като инвеститорите се надяваха на по-нататъшни намаления на лихвите.

Спадът в цената на биткоин от 112 000 долара до под 105 000 долара доведе до ликвидации на фючърси с ливъридж на стойност над 1,27 милиарда долара.

Дългите позиции съставляваха почти 90% от ликвидациите, като бяха изтрити 1,14 милиарда долара от бичи залози.

Най-голямата ликвидация беше дълга позиция от 33,95 милиона долара BTC-USDT на HTX, като Hyperliquid оглави платформите с 374 милиона долара принудителни затваряния, съобщава специализираният сайт "Коиндеск".

Ликвидациите се случват, когато трейдърите, които използват заемни средства, са принудени да затворят позициите си, защото маржинът им пада под изискваните нива. На крипто фючърсните борси този процес е автоматичен, тъй като когато цените се движат рязко срещу търговия с ливъридж, платформата продава позицията на отворения пазар, за да покрие загубите.

Спадът настъпи след отхвърлянето на биткоин над 113 000 долара и на фона на слаби поръчки, което усили колебанията в цените, тъй като каскадни ликвидации настъпиха по време на часове с ниска ликвидност. Такива събития обикновено бележат краткосрочни „моменти на изчистване“ в прегряти пазари, където ливъриджът се нулира и спот купувачите постепенно се връщат, допълва "Коиндеск".

Трейдърите изглеждат предпазливи по отношение на по-нататъшната волатилност преди решението на Федералния резерв за лихвените проценти по-късно тази седмица.

Етериум и солана претърпяха сходен натиск, като общата стойност на ликвидациите надхвърли 300 милиона долара, докато повечето алткойни отбелязаха понижение на фона на отслабващия спекулативен интерес. Солана достигна най-ниската си цена от август насам и днес се търгува за 156-157 долара. Под нивото от август падна и етериум - тази сутрин той се търгува за 3481 долара.