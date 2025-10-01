Инфлацията в еврозоната отново се ускорява – 2,2% през септември

Антоний Тонев 01 октомври 2025 в 17:21 152 0
Цените в еврозоната тръгват нагоре, енергията остава по-евтина.

Годишната инфлация в еврозоната се е повишила до 2,2% през септември 2025 г. спрямо 2,0% през август, показват предварителните данни на Евростат – статистическата служба на ЕС.

Най-голям принос за ръста имат услугите, където цените са се увеличили с 3,2% на годишна база, при 3,1% месец по-рано. Следват храните, алкохолът и тютюневите изделия с ръст от 3,0%, спрямо 3,2% през август.

При промишлените стоки без енергия се отчита стабилен ръст от 0,8%, без промяна спрямо предходния месец. Енергията остава в спад, но той се свива до 0,4%, след като през август беше 2,0%.

