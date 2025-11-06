Хасан Адемов: Фалстарт на първия бюджет в евро. По отношение на здравеопазването нещата са още по-трагични

Бюджетният ветеран Хасан Адемов от "Алианс за права и свободи" заяви, че проваленото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и оттеглянето на работодателските организации е удар по бюджетната процедура.

По думите му първата бюджетна процедура в евро стартира с фалстарт. В кулоарите на парламента Адемов коментира, че управляващите в бюджета не са заложени никакви реформи.

"Бюджетът отваря първия плик с оправданието с наследството. Управляващото мнозинство дойде с идеята да оправи всичко, което беше наследено. Няма мерки за промяна на така наречените автоматични механизми в бюджета", посочи той.

"По отношение на здравеопазването нещата са още по-трагични. Младите лекари на практика бяха използвани като заложници за увеличаване на бюджета на болничната помощ. Онези прословути 260 млн. евро, които бяха за стартови начални заплати, отиват към болничната помощ", заяви Хасан Адемов.

Той посочи, че вчера е станало ясно, че тези пари ще бъдат разпределени през клинични пътеки.

"Само че специализиращите лекари нямат участие в изпълнението на клинични пътеки. Тогава възниква въпросът как ще бъдат разпределени тези пари и дали няма за пореден път да бъдат разочаровани младите лекари. Всичко това ни дава основание да предположим, че ще има промени във всички закони", каза депутатът от АПС.