Григорова: ГЕРБ и КТ ''Подкрепа'' знаят кои дупки трябва да се запушат в бюджета. Той не бива да се приема така

Проектобюджетът за 2026 г. не трябва да се подкрепя, но не с аргументите на ПП-ДБ, а защото се замразяват социални плащания и се вдига с 2% осигурителната вноска за пенсия, заяви пред БНР независимият общински съветник в СОС Ваня Григорова.

Бившият синдикалист, икономист и председател на Движение "Солидарна България" препоръча тези доводи на Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа", чийто съветник беше тя до кандидатурата ѝ за кмет на София през 2023 г.

"И г-жа Сачева и Манолов знаят кои са тези дупки, които трябва да се затворят. Първо – частните пенсионни фондове да не бъдат задължителни. Това лишава фонда на НОИ от над 3 млрд. лв. годишно. Имаме максимален осигурителен доход, а във всички фондове на НОИ могат 9 млрд. лв. годишно да се влеят, ако двете дупки бъдат затворен", каза Ваня Манолова в ефира на националното радио.

Тя коментира проекта за бюджет за 2026 г. и смята, че се внушава, че това е социален бюджет:

"ГЕРБ показват недостойно поведение, оправдават се с коалиционните партньори - с БСП. Внушава се, че това е изключително социален бюджет. БСП нищо не са завоювали, а сега се извиняват за постижения, които нямат."

Григорова посочи, че в бюджета се вижда драстично увеличение за военни разходи и не БСП и синдикатите са настоявали за вдигане на осигурителната вноска с 2%. И обясни, че в публичния сектор са пожарникари, лекари, учители, а не както ги наричат - 600 000 чантаджии.

"Проблемът на бюджета са разходите за отбрана, за война и не говоря за заплатите в армията. Към мотивите в бюджета преброих думата "отбрана" 70 пъти, образование 41 и здравеопазване 13. Това показва какъв е превесът на разходите за 2026 г., то не е само лингвистично, а над 6 млрд. лв. тази година са заложени в бюджета", коментира тя.

Тя призна, че има критика към синдикатите, че не искат достатъчно, "6 млрд. лв. за въоръжение, а не си постигнал заплатата на учителите в размер на 125% от средната".

Ваня Григорова посочи, че няма и текстове за 150% от средната заплата да бъде на лекарите. И прогнозира протести на лекарите, защото това не се прави през закон, а през КТД, каквито министрите на здравеопазването в последните години отказват да подпишат.