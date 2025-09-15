Годишната инфлация остава на нивото от юли

Годишната инфлация през август е 5.3%, колкото беше и през юли, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Месечното поскъпване на живота през август обаче е 0.1%, докато през юли спрямо юни то бе 1.7%. Измерването е по Индекса на потребителските цени (ИПЦ).

Най-силно поскъпване спрямо предходния месец е отчетено при:

- „Съобщения“ (0,9%),

- „Разнообразни стоки и услуги“ (0,7%),

- „Ресторанти и хотели“ (0,6%).

Най-големи понижения има при:

- „Облекло и обувки“ (-2,5%),

- „Транспорт“ (-0,6%).

От началото на годината инфлацията е 4,2%, а средногодишната за септември 2024 – август 2025 г. достига 3,4%.

Промени при храните

Поскъпват краставици (с 16,9%), пипер (с 9,4%), ябълки (с 8,2%), цитрусови плодове (с 3,8%), праскови и кайсии (с 3,3%), прясна риба (с 2,4%), свинско месо (с 1,2%) и кафе (с 1,0%).

Най-сериозни поевтинявания има при дини и пъпеши (с -10,5%), картофи (с -10,2%), кореноплодни зеленчуци (с -3,8%), чесън (с -3,7%), гъби (с -2,4%) и млечни продукти като сирене (с -1,2%) и кашкавал (с -0,9%).

Промени при нехранителните стоки и услуги

Силно нарастват цените на международни полети (с 10,4%), курсове за водачи (с 5,3%), бойлери (с 4,4%), прахосмукачки (с 4,3%), финансови услуги (с 3,0%) и велосипеди (с 2,8%).

Спад е отчетен при обувки (с -3,9%), централно газоснабдяване (с -2,5%), телевизори (с -2,8%), дизелово гориво (с -2,2%), облекло (с -1,9%) и бензин А95Н (с -1,2%).

В здравеопазването цените се увеличават слабо – лекарски услуги (с 0,6%), стоматологични услуги (с 0,4%), лабораторни услуги (с 0,3%) и лекарства (с 0,1%).

Натрупана инфлация

По ИПЦ за три години (август 2025 спрямо август 2022) инфлацията е 15,8%, а за пет години е 41,4% (спрямо август 2020).

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

През август месечната инфлация по ХИПЦ също е 0,1%, а годишната е 3,5%. От началото на 2025 г. инфлацията е 3,4%, а средногодишната достига 2,9%.

Поскъпване е отчетено при „Съобщения“ (0,9%) и „Разнообразни стоки и услуги“ (0,9%), а поевтиняване – при „Облекло и обувки“ (-1,9%) и „Ресторанти и хотели“ (-0,5%). Натрупаната инфлация по ХИПЦ е 13,9% за три години и 34,3% за пет години.

Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)

През август 2025 г. ИЦМК отчита месечен ръст от 0,2% и увеличение от 4,7% от началото на годината. Ръст от 0,2% е отчетен при нехранителните стоки. При хранителните продукти и услуги ръстът е 0,1%.