ГЕРБ размисли и минималната заплата става 620 евро

ГЕРБ се отметнаха от идеята за 605 евро минимална заплата от 1 януари 2026 г. след като вчера синдикатите заплашиха с протести. Това се случва, въпреки че управителните съвети на НЗОК и НОИ вече одобриха заложените сметки.

"Взехме под внимание всички мнения, коментари и виждания, които бяха изразени до момента. Минималната работна заплата, която ще бъде предложена за разглеждане в НСТС, ще бъде 620 евро, тоест 1213 лева", каза Деница Сачева от ГЕРБ-СДС.

След заседание на Съвета за съвместно управление бяха разгледани параметрите на трите бюджета - на Държавното обществено осигуряване, на Здравното осигуряване и на Държавния бюджет. Има съгласие по основните параметри, като се обединихме около позицията, че това са единствените възможни бюджети, които намират изключително труден баланс между различните икономически виждания на експертите в нашите парламентарни групи, както и между очакванията на бизнеса, синдикатите, общините и гражданите и не последно място много фин баланс между приходите и разходите, заяви Сачева.

Майчинството за втората година ще бъде 460 евро (900 лева), което е почти 15% увеличение спрямо сегашното, отбеляза още Сачева. По думите ѝ ще бъде предложено майките, които се върнат на работа по време на втората година, да получават и 75% от обезщетението, като в момента то е 50%.

По думите ѝ предстои бюджетите да бъдат разгледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество и да бъдат внесени вероятно следващата седмица.

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" обявиха, че отменят насрочената за утре протестната акция пред Министерския съвет. Двата синдиката обявяват, че ще информират допълнително за последващи действия, свързани с държавния бюджет за 2026 г.