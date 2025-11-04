Евротръст привлече 6,6 млн. евро за създаването на Европейския цифров портфейл в България

Българската национална схема за електронна идентификация "Евротръст" (Evrotrust) привлече инвестиция в размер на 6,6 милиона евро от 3TS Capital Partners – европейски фонд за растеж с фокус върху технологични компании в Централна и Източна Европа и на немскоезичните пазари, съобщиха от пресцентъра на компанията, цитирани от БТА.

Капиталът ще бъде насочен към разработването и внедряването на Европейския портфейл за цифрова самоличност у нас – мобилно средство, чрез което българските граждани ще могат по електронен път сигурно да съхраняват и използват личните си документи като лична карта, паспорт, шофьорска книжка, дипломи и други документи за самоличност. Цифровите документи в портфейла ще имат същата правна сила като физическите им еквиваленти.

От компанията посочват, че са планирани интеграции с държавни администрации и частни организации, както и сертифициране по новите изисквания на Регламент (ЕС) 2024/1183 – eIDAS 2.0, в сила от май 2024 г. Регламентът изисква всяка държава членка да осигури поне един портфейл за цифрова самоличност до края на 2026 г., а публичният сектор и регулираните индустрии да започнат задължителното му приемане от март 2027 г.

"Тази инвестиция ни позволява да изведем на пазара портфейл, с който българските граждани да получат удобно и сигурно средство за идентификация и подписване. Бизнесът ще се възползва от по-бързи процеси за онбординг и по-малко измами, а институциите - от единен стандарт за дигитални услуги, признат в целия Европейски съюз", коментира Константин Безуханов, изпълнителен директор на "Евротръст".

До края на 2026 г. "Евротръст" ще обогати продуктовото си портфолио с функционалности, отговарящи на европейските изисквания - селективно разкриване на данни, офлайн достъп, вграден квалифициран електронен подпис и други, се допълва в съобщението.

След приключване на разработката компанията ще премине към сертифициране по eIDAS 2.0 и интеграция с държавни регистри и ключови публични и частни услуги - банки, телекомуникационни оператори, здравеопазване и образование. От компанията планират разширяване на екипа, който в момента наброява около 90 души, като до края на 2026 г. се очаква броят им почти да се удвои.

Европейската комисия си поставя цел до 2030 г. 80 процента от гражданите на ЕС да използват Европейския портфейл за цифрова самоличност, според визията на "Цифровия компас" на Европа. Паралелно с това пазарът на електронни подписи в Европа се очаква да нарасне десетократно - от 2,33 млрд. евро през 2025 г. до 23,05 млрд. евро през 2032 г.