Евростат: България е първа в ЕС по ръст на емисиите от парникови газове

България е европейската страна с най-голямо увеличение на емисиите от парникови газове през първото тримесечие на 2025 г..

Това сочи последните оценки на Евростат за емисиите на парникови газове в ЕС, публикувано на официалния им сайт.

Страната ни отчита увеличение на емисиите с близо 17,39% спрямо същия период на 2024 г, като покачването е най-значително в целия ЕС за този период. Останалите държави с най-голямо годишно увеличение на вредните емисии са Чехия (около 10,66%), Кипър (8,39%), Полша (6,05%), Унгария (5,92%) и Гърция (5,9%).

През първото тримесечие на 2025 г., в сравнение със същото тримесечие на 2024 г., е оценено увеличение на емисиите на парникови газове за 20 държави от ЕС, докато за останалите 7 държави е оценено намаление.

Най-големите намаления на парниковите газове са оценени за Малта (-6,2%), Финландия (-4,4%) и Дания (-4,3%). От 7-те страни от ЕС, които са регистрирали намаление на емисиите на парникови газове, 3 от тях са регистрирали спад в БВП-то си (Естония, Латвия и Люксембург). Останалите 4 страни от ЕС (Дания, Финландия, Малта и Швеция) се оценяват на намаляване на емисиите, като същевременно са увеличили БВП-то си.

Двата икономически сектора, отговорни за най-големите годишни увеличения на емисиите парникови газове, са производството на електроенергия, газ, пара и климатизация (+13,6%) и домакинствата (+5,6%).

В три сектора е отчетено намаление на емисиите, а именно преработващата промишленост (-0,2%), транспортът и съхранението (-2,9%) и селското, горското и рибното стопанство (-1,4%).