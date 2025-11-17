Еврокомисията повиши прогнозите си за икономическия растеж в България

Брутният вътрешен продукт на България (БВП) през настоящата година ще се повиши с 3 на сто, предвижда ЕК в Есенната си икономическа прогноза, публикувана днес и получена в БТА.

Това представлява повишение спрямо темпа от 2 на сто, заложен в пролетната прогноза на институцията.

За следващата година ЕК очаква ръст от 2,7 на сто - също повишение спрямо пролетните прогнози за темп от 2,1 на сто през 2026 г. За 2027 г. Еврокомисията прогнозира забавяне на ръста на брутния вътрешен продукт до 2,1 на сто.

Оценката на ЕК показва, че инфлацията в България е била 2,6 на сто през 2024 година. Европейската комисия прогнозира, че инфлацията в нашата страна, хармонизирана по стандартите на Европейския съюз, ще достигне 3,5 на сто през 2025 г., което е по-ниско с 0,1 пр. п. спрямо пролетните прогнози на институцията. За следващата година ЕК очаква потребителските цени да нараснат с 2,9 на сто, което представлява осезаемо повишение спрямо пролените прогнози на институцията за темп от 1,8 на сто. За 2027 г. Еврокомисията прогнозира ускоряване на инфлацията до 3,7 на сто.

По отношение на пазара на труда в България ЕК посочва, че той остава стабилен. При ниво на безработицата от 4,2 на сто през 2024 година ЕК очаква показателят да се понижи до 3,5 на сто през 2025 г., след което да се повиши леко през 2026 г. и 2027 г., достигайки съответно до 3,7 и 3,8 на сто. Въпреки това очакваното равнище на безработица е по-ниско спрямо пролетните оценки на ЕК, когато се прогнозираше ниво на безработица от 4 на сто за настоящата година и до 3,8 за 2026 година.

Икономическият растеж в България достигна 3,4 на сто през 2024 г., движен от частното и публичното потребление. Инвестициите се ускориха през първата половина на 2025 г., стимулирани от увеличеното усвояване на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF). Въпреки това се очаква потреблението и инвестициите да се понижат през втората половина на 2025 г. заради по-слабия принос на публичния сектор, в резултат на по-ниски от планираните държавни приходи, посочва Еврокомисията