ЕЦБ готви по-опростени правила за малките банки в еврозоната

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще предложи намаляване на броя на капиталовите буфери, които банките трябва да поддържат, както и въвеждане на по-опростени правила за по-малките кредитори, съобщи в сряда вицепрезидентът на институцията Луис де Гиндос, предава Ройтерс.

Де Гиндос ръководи инициативата на ЕЦБ за облекчаване на регулациите за банките от еврозоната, които от години изразяват недоволство, че са в по-неблагоприятна позиция спрямо американските си конкуренти. Те посочват като пример програмата за дерегулация на САЩ при президента Доналд Тръмп.

„В момента броят на капиталовите буфери на европейските банки е над десет, което прави системата твърде сложна. Ще направим ясна препоръка за промяна. Друга ще бъде свързана с пропорционалността – как регулираме малките банки“, заяви Де Гиндос по време на събитие, организирано от "Политико".

ЕЦБ трябва да финализира предложенията си и да ги изпрати на законодателите на Европейския съюз до края на годината. Според принципа за пропорционалност, институцията се стреми да адаптира изискванията за отчетност и надзор към мащаба на по-малките банки, за да намали административната тежест.

Германската "Бундесбанк" вече предложи броят на капиталовите изисквания да бъде намален само до две, като те да се изпълняват изцяло със собствен капитал и средства. Освен това германската централна банка настоява за отделен режим за „малки и несложни банки“. В Германия именно регионалните и по-малките кредитори формират почти половината от банковите активи в страната.