Докато ЕС отчита ръст на фалитите, в България те намаляват с 8,5%

През третото тримесечие на 2025 г. регистрациите на нови предприятия в ЕС нарастват с 4,0% спрямо второто тримесечие на годината. Паралелно с това броят на фирмите, обявени в несъстоятелност, също се увеличава – с 4,4% на тримесечна база, сочат най-новите данни на Евростат.

Регистрациите на предприятия продължават да растат

Повишение на регистрациите се отчита във всички икономически сектори. Най-силен ръст се наблюдава в сферата на информацията и комуникациите (6%), следвана от строителството (5,9%) и транспорта (5,5%).

Фалитите се увеличават, но тенденциите по сектори са разнопосочни

Обявяванията в несъстоятелност също се покачват през третото тримесечие на 2025 г., но динамиката по сектори остава смесена. Ръст на фалитите има в пет сектора, като най-значително е увеличението в хотелиерството и ресторантьорството (20,7%), транспорта (18,7%) и финансовите услуги (14,1%).

Спад на обявените в несъстоятелност предприятия е отчетен в информационните и комуникационните услуги (-4,8%), строителството (-3,1%) и промишлеността (-0,1%).

България с контраст на европейската динамика

В България тенденцията е обратна. Регистрациите на нови компании през третото тримесечие на 2025 г. се увеличават с 1,6% спрямо предходното тримесечие, а фалитите намаляват с 8,5%.