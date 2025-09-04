Да си имаш личен банкер - какви бонуси дават банките в България на най-богатите

Частното банкиране от векове е символ на изключителност, доверие и дискретност. То представлява специализиран сегмент от банковата индустрия, насочен към заможни клиенти, които търсят не просто финансови услуги, а стратегическо управление на своите средства.

За разлика от традиционното банкиране, където услугите са стандартизирани и ориентирани към масовия потребител, частното банкиране се отличава с персонален подход. Клиентът има свой личен банкер или екип от експерти, които не само управляват сметките му, но и консултират относно инвестиции, наследствено и данъчно планиране, и предпазване на капитала за бъдещите поколения. Основни принципи тук са конфиденциалност, доверие и дългосрочна визия.

Същността му се крие в индивидуалния подход.

Услугите надхвърлят традиционното банкиране – включват инвестиционно и наследствено планиране, управление на портфейли, достъп до международни финансови пазари, както и предимства като приоритетно обслужване и дискретност. Въпреки луксозния имидж, същината на частното банкиране е прагматична: дългосрочна защита и увеличаване на богатството.

Историческите корени

Корените на частното банкиране водят към Европа от 16 и 17 век.

Венеция, тогава един от най-могъщите търговски центрове, се смята за една от първите люлки на тази услуга. Богатите фамилии и търговци разчитали на банки, които да управляват активите им и да им предоставят сигурност в условията на динамични пазари.

Малко по-късно, в Северна Европа, се появяват банкови фамилии, които оставят трайна следа в историята. През 1590 г. в Хамбург е основана Berenberg Bank – най-старата частна банка, която функционира и до днес. Тя се превръща в модел за семейно ръководена институция, чиято репутация се гради на дългосрочни връзки с клиентите и стриктно опазване на тяхната тайна.

В Англия през 17 век се утвърждава ролята на т.нар. златари-банкeри. Те предлагали сейфове за съхранение на ценности и постепенно разширили дейността си, отпускайки заеми и управлявайки имоти. Именно техните практики дават основата на модерното разбиране за частно банкиране – персонализирана услуга, ориентирана към ограничен кръг от клиенти с големи ресурси.

Швейцарската традиция

Истинският разцвет на частното банкиране идва с Швейцария. Още през 18 век банки в Женева и Санкт Гален започват да обслужват богатите европейски фамилии, които търсели стабилност и сигурност далеч от политическите конфликти на своите държави.

През 1713 г. женевските власти приемат регулации за защита на банковата тайна – ранна форма на законодателство, което поставя основите на легендарната дискретност на швейцарските банки. По-късно, със Закона за банковата тайна от 1934 г., страната официално криминализира разкриването на клиентски данни. Така Женева, Цюрих и Лугано се превръщат в центрове на доверие за аристократи, индустриалци и инвеститори от цял свят.

Частното банкиране в България

В България концепцията за частно банкиране започва да се развива сравнително късно – след демократичните промени и навлизането на международни банкови групи през 90-те години. С нарастването на средната класа и формирането на слой от по-заможни предприемачи и професионалисти, нуждата от персонализирани банкови услуги става все по-видима.

Частното банкиране е достъпна за заможни клиенти в големите международни банки, но и в регионални институции, включително и в България, където водещи банки като ДСК, УниКредит Булбанк и Пощенска банка развиват свои платформи за частно банкиране.

Премиум банкирането на Банка ДСК е услуга, предназначена за клиенти, които отговарят на определени финансови критерии, свързани с нетен доход и активи в банката.

Минималният праг за достъп до този сегмент не е фиксиран за цялата страна, а се определя спрямо социално-икономическите специфики на различните региони. Този подход дава възможност за гъвкавост и по-добро съобразяване с местните потребности. Водещ принцип при определянето на условията е предоставянето на персонализирано обслужване, съчетано с дискретност, професионализъм и индивидуално внимание.

Клиентите от сегмента „Премиум“ получават достъп до широк набор от услуги и привилегии, насочени към удобството, сигурността и личните им нужди. Сред тях е индивидуалното обслужване от персонален банкер, както и възможност за работа в специализирани центрове за премиум клиенти и в над 55 зони в страната. Осигурени са приоритетна връзка с Контактния център 24/7, дистанционно подписване на документи чрез квалифициран електронен подпис и ежемесечен бюлетин с актуална информация за икономиката, финансите и развлеченията.

В рамките на премиум пакета клиентите ползват ежедневни банкови услуги без такси. Те включват висок клас дебитна карта Visa Platinum, неограничени известия за движения по сметките, преводи по мобилен номер и онлайн преводи в лева и евро, плащания на битови сметки и местни данъци, както и безплатни операции на банкомати на Банка ДСК и групата ОТП в чужбина. Допълнително се предлага и сметка с дебитна карта за деца, както и възможност за теглене и внасяне на значителни суми в офисите на банката.

В сферата на пътуванията и лайфстайла премиум клиентите получават кредитна карта Platinum без годишна такса, с кешбек до 600 лв. годишно, втора сметка в евро или долари без такса за обслужване и преференциален валутен курс при плащания в над 18 валути. Картата осигурява и безплатен достъп до бизнес салони на няколко големи летища, както и преференциални условия за повече от 1500 салона по света чрез LoungeKey. Допълнителните привилегии включват безплатна застраховка при пътуване в чужбина, компенсации при закъснели или отменени полети, предимства при резервации в хотели и отстъпки при пазаруване и наем на автомобили.

Финансовата част от пакета също е значима – предлагат се преференциални условия при кредитиране и наем на банкови сейфове. По този начин се постига високо ниво на сигурност и удобство в управлението на личните средства.

През 2025 г. Банка ДСК продължава развитието на този сегмент, като се опира на редовна обратна връзка от клиентите. В резултат са въведени нови функционалности в ежедневното банкиране, както и допълнителни предимства в сферата на пътуванията и управлението на финансите. Целта е премиум изживяването да бъде динамично, адаптивно и съобразено с очакванията на клиентите. Банката работи активно по нови решения, които да обогатят услугата и да предложат още по-голяма стойност.

Към момента над 100 000 клиенти на Банка ДСК се обслужват от персонален банкер – факт, който е ясен индикатор за доверието в институцията. Това число продължава да расте благодарение на гъвкавите решения и стремежа към дългосрочни партньорства, изградени на основата на внимание към детайла и високо качество на обслужване.

УниКредит Булбанк е лидер в сегмента частно банкиране у нас.

От началото на годината до юли е отчетен нетен ръст на клиентите от над 10%. Част от този интерес се свързва и с предстоящото присъединяване на България към еврозоната, при което банката, като част от голяма европейска група, е предпочитан партньор. Международни отличия от престижни издания като Euromoney и The Banker също потвърждават качеството на предлаганите услуги и доверието, което клиентите гласуват на институцията.

Частното банкиране на УниКредит Булбанк е изградено върху идеята за персонализиран подход към управлението на личното богатство. Клиентите разполагат с личен банкер, който предлага консултации и дългосрочни стратегии, съобразени с техните индивидуални цели и рисков профил. Те получават достъп до широка гама инвестиционни възможности – от взаимни фондове и структурирани продукти до международни решения, предлагани чрез глобалната мрежа на банката. Обслужването включва и най-високо ниво ежедневни банкови услуги, пазарни анализи, ексклузивни събития и срещи с водещи експерти. Всички тези решения са достъпни и чрез модерните дигитални платформи на институцията, което осигурява удобство, ефективност и сигурност.

Критериите за включване в сегмента „Частно банкиране“ на УниКредит Булбанк са съобразени със световните практики в управлението на активи. Основното изискване е клиентът да разполага с активи в банката на стойност над 500 000 лева. В определени случаи значение имат и годишният доход, както и общите нетни авоари. Философията, която стои в основата на тази услуга, се гради върху конфиденциалност, доверие, прозрачност и стремеж към дългосрочно партньорство.

През 2025 г. банката предвижда да представи нови продукти, разработени с акцент върху клиентския интерес. Портфолиото вече включва иновативни решения с глобален обхват, управлявани от водещи компании като JPMorgan, BlackRock, Fidelity и Pictet. Чрез приложението Булбанк Мобайл клиентите имат пълен достъп до своите инвестиции, независимо от мястото, на което се намират.

УниКредит Булбанк предлага и „План Макс”, пакет за ежедневно банкиране, който предлага премиално обслужване и разширени възможности за клиента.

Според информацията, публикувана на сайта на банката, този план е създаден с фокус върху хора, които търсят свобода и удобство във финансовите си операции.

Какво включва „План Макс”:

Златна дебитна карта, с допълнителен престиж и удобство; Неограничен брой безплатни тегления на банкомати на УниКредит в България и чужбина (ЕИП); Неограничен брой безплатни тегления на банкомати и на други банки в България и в Европейското икономическо пространство; плащане на битови сметки без такса; безплатни преводи в лева и евро към сметки в УниКредит Булбанк, както и към другите банки; преводи до мобилен номер през Булбанк Мобайл без такса — удобство и гъвкавост при разплащанията.

Таксата за обслужване на плана е 18.88 лева месечно (9.65 евро).

Допълнителни характеристики:

Пакетът включва текуща сметка в лева, Bulbank Mobile електронно банкиране и възможност за отваряне на до 5 безплатни дигитални разплащателни сметки към плана; обслужване от личен банкер; безплатна застраховка „Помощ при пътуване“ в чужбина; 4 броя достъпа на година в над 1700 бизнес салона в 600 града в над 145 държави, като част Priority Pass; възможност за откриване на до 5 безплатни дигитални разплащателни сметки; възможност за кредитна карта без годишна такса Gold Smart Credit; възможност за дебитна карта Mastercard Teens за деца на възраст между 14 и 18 годишна възраст

Частното банкиране на Пощенска банка вече повече от осем години развива своята дейност и за този период отчита постоянен двуцифрен ръст както на клиентските активи, така и на броя на клиентите. Услугата е насочена към най-високия сегмент физически лица и се отличава с персонализиран подход, който комбинира професионализъм, прозрачност и внимание към детайла.

Очакванията на институцията към клиентите са свързани с доказан произход на средствата и безупречна репутация, като същевременно се изисква и минимална експозиция. Основната цел е изграждането на дългосрочни партньорства, основани на доверие и откритост. За тази цел банката разчита на подготвен екип, който ежедневно следи финансовите пазари и предлага актуални решения, съобразени с индивидуалните потребности на своите клиенти.

Силната страна на Пощенска банка в този сегмент е възможността да комбинира локални спестовни и инвестиционни продукти с международни решения в рамките на Eurobank Group. Чрез своите подразделения в България и Люксембург се предоставя пълен набор от Wealth Management услуги. Особено значение има партньорството с Eurobank Private Bank Luxembourg, което дава директен достъп до един от водещите финансови центрове в Европа – Люксембург.

Фокусът е насочен към по-дългосрочни и диверсифицирани стратегии. Те включват инструменти от паричния пазар, портфейли от държавни ценни книжа с висок кредитен рейтинг, както и корпоративни облигации. Подходът следва едно от основните правила в частното банкиране – задълбочено опознаване на клиента. Именно така е възможно да се предложи индивидуално решение, което максимално да отговаря на конкретните очаквания и цели.

Историята на частното банкиране е неразривно свързана с доверието между банката и клиента, с необходимостта от защита на богатството и с еволюцията на финансовите институции в Европа. Макар и често възприемано като луксозна услуга за избрани, в своята същност частното банкиране е прагматичен инструмент за управление на значителни активи – традиция, която продължава вече повече от четири века.

Priority Banking – индивидуални решения, за тези които не обичат да чакат! Така Пощенска банка е озаглавила своето по-достъпно Частно банкиране.

Съгласно тарифата на банката, цената на пакета варира според условията на ползване. При постъпване на работна заплата по сметката и извършени поне три дебитни трансакции с издадената карта за предходния месец, месечната такса е 11,93 лв. (6,10 евро). В случай че няма превод на работна заплата или липсват необходимите транзакции, таксата се увеличава на 14,96 лв. (7,65 евро).

Какво включва Priority Banking:

Клиентите, които изберат услугата, получават достъп до редица предимства: преференциални условия по банкови продукти чрез програмата „Priority by Postbank“; възможност за ползване на дигитални услуги, включително виртуален банков клон и зони за експресно банкиране; приоритетно обслужване на специални гишета Priority desk в определени финансови центрове; безплатно експресно издаване на дебитна карта Debit Mastercard Gold в рамките на няколко минути в избрани офиси; достъп до над 150 дигитални зони за експресно банкиране в повече от 50 населени места в страната; програмата предлага и допълнителни възможности като откриване на разплащателна сметка за деца и младежи по програмата „Project_YOUth“, както и сметки във валута (EUR/USD) без такси за откриване и поддръжка.

Сред останалите преференции са 50% отстъпка от годишната такса за обслужване на кредитни карти Visa Gold и Mastercard World, както и по-изгодни лихвени условия при кредити и овърдрафт за клиенти с превод на заплата по сметката.