БНБ: Средните лихви леко се вдигат

Средната лихва по кредитите за потребление в левове е 9,05 процента през септември, като в сравнение с август запазва нивото си, съобщават от БНБ в редовния месечен доклад за лихвената статистика. Годишният процент на разходите по тези кредити се понижава с 0,02 процентни пункта до 9,40 процента.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент, както и годишният процент на разходите се повишават с 0,03 процентни пункта - до 2,47 процента и 2,82 процента. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0,18 процентни пункта до 4,23 процента, а по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица - с 0,13 процентни пункта до 4,19 процента. През септември средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава с 0,03 процентни пункта до 13,73 процента, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове - с 0,13 процентни пункта до 21,30 процента.

Данните показват, че при кредитирането на бизнеса през септември средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0,06 процентни пункта до 4 процента, а по тези над 1 млн. евро се повишава до 4,20 процента.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, намалява с 0,12 процентни пункта до 3,99 процента, а по кредитите над 1 млн. евро се увеличава с 0,14 процентни пункта до 4,27 процента. През септември средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0,04 процентни пункта до 3,32 процента, а по овърдрафта в евро нараства с 0,03 процентни пункта до 3,65 процента.

При депозитите на домакинствата през септември средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0,02 процентни пункта до 0,81 процента, а по тези в евро - с 0,21 процентни пункта до 1,31 процента. Средните лихвени проценти по овърнайт - депозитите в левове и в евро остават на нива от 0,01 процента.

Средният лихвен процент по депозитите, договорен и за ползване след предизвестие в левове се увеличава с 0,03 процентни пункта до 0,27 процента, а по тези в евро намалява с 0,01 процентни пункта до 0,15 процента.

През септември в сравнение с август средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет в левове намалява с 0,25 процентни пункта до 1,14 процента, а по тези в евро се увеличава с 0,21 процентни пункта до 1,66 процента. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се увеличава с 0,01 процентни пункта до 0,05 процента, а по тези в евро остава без промяна на ниво от 0,15 процента.