БНБ пусна информацонни видеа за еврото

Българската народна банка (БНБ) пусна информационни видеа за дизайна на българските евромонети. Продажбите на стартовите комплекти с евромонети ще започнат на 1 декември. БНБ и „Български пощи“ ЕАД ще продават стартови комплекти само на физически лица, а банките - на търговци и физически лица, съобщи пресслужбата на БНБ.

Цената на стартови комплект е 20 лв. за физически лица и 200 - за юридически. България официално ще въведе еврото от 1 януари 2026 г. по решение на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 8 юли тази година.

БНБ организира и обучения за разпознаването на евромонетите и евробанкнотите за представители на Асоциацията на банките в България, „Български пощи“ ЕАД, Сдружението за модерна търговия и Националното сдружение на общините.

Как ще изглеждат евромонетите от националната им страна?

БНБ пусна и обучително видео за разпознаване на българските евромонети с описание на общата и националната страна.

На монетата от 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски, един от най-видните духовници и будители, автор на първото възрождеско произведение "История славянобългарска". На гурта (канта) на монетата ще пише "Боже, пази България!".

На монетата от 1 евро е изобразен св. Иван Рилски, покровител на българския народ и най-широко почитания светец у нас. На монетите от 1, 2, 5, 10 и 20 цента стои Мадарският конник, скален релеф от VIII век в Североизточна България и част от списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.