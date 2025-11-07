БНБ пусна информацонни видеа за еврото

Маргарита Генчева 07 ноември 2025 в 16:53 304 0
2 евро

Снимка Скрийншот БНБ
2 евро

Българската народна банка (БНБ) пусна информационни видеа за дизайна на българските евромонети. Продажбите на стартовите комплекти с евромонети ще започнат на 1 декември. БНБ  и „Български пощи“ ЕАД ще продават стартови комплекти само на физически лица, а банките - на търговци и физически лица, съобщи пресслужбата на БНБ. 

Цената на стартови комплект е 20 лв. за физически лица и  200 - за юридически. България официално ще въведе еврото от 1 януари 2026 г. по решение на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 8 юли тази година. 

БНБ организира и обучения за разпознаването на евромонетите и евробанкнотите за представители на Асоциацията на банките в България, „Български пощи“ ЕАД, Сдружението за модерна търговия и Националното сдружение на общините.

Как ще изглеждат евромонетите от националната им страна?

БНБ пусна и обучително видео за разпознаване на българските евромонети с описание на общата и националната страна. 

На монетата от 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски, един от най-видните духовници и будители, автор на първото възрождеско произведение "История славянобългарска". На гурта (канта) на монетата ще пише "Боже, пази България!". 

На монетата от 1 евро е изобразен св. Иван Рилски, покровител на българския народ и най-широко почитания светец у нас. На монетите от 1, 2, 5, 10 и 20 цента стои Мадарският конник, скален релеф от VIII век в Североизточна България и част от списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Бързи и яростни в НС: Поправката “особен управител” на “Лукойл” мина за 30 секунди в комисия