БНБ прие нови правила за изчистване на лоши кредитни досиета

Българската народна банка (БНБ) най-накрая взе отдавна чакани решения за подобряване на Централния кредитен регистър (ЦКР). Едината промяна е свързана с кредитните измами, а другата с работещ механизъм за заличаване на надписаните дългове по нищожни договори за кредит.

Граждани отдавна алармират за тези сериозни проблеми.

Прави се сериозна стъпка за противодействие на кредитните измами, свързани с паралелното теглене на солидни суми от няколко банки или фирми за бързи пари – проблем, който чакаше решение от над 10 години. Причината тези измами да се случват необезпокоявано е прекалено дългият срок за вписване в ЦКР на един заем - 5 работни дни от сключването му.

С решението си от понеделник УС на БНБ намалява този срок до 2 работни дни, като смята, че това ще повиши ефективността и контрола на кредитния процес и ще направи по-прецизна оценката на способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си.

Освен това към лицата, които са задължени да подават информация към ЦКР и които имат достъп до нея - банки и фирми за бързи кредити, се добавят и купувачите на кредити и т.нар. колекторски фирми.

БНБ прави промени в наредбата на ЦКР и по отношение на оспорените в съда кредити. За тази промяна настояваше омбудсмана Велислава Делчева, заради множеството жалби на граждани, чиито договори за кредит са обявени от съда за нищожни поради неравноправни клаузи и нелоялни търговски практики, но въпреки това те остават да висят в регистъра на БНБ като длъжници с лошо кредитно досие.

Омбудсманът предлагаше не само банки и фирми за бързи кредити, но и заинтересовани физически лица да имат право да подават искане за заличаване на информация в ЦКР за кредитната им задлъжнялост, когато договорът за кредит е обявен от съда за нищожен.

Не е ясно как точно БНБ е решила този проблем, тъй като все още не е публикувана променената наредба.

В прессъобщението се казва, че е "регламентирано подаването на информация в ЦКР за влязло в сила съдебно решение или административен акт в случаи на оспорени данни за клиент, в това число прогласяване нищожност на кредит и извършването на корекции в ЦКР".

Промяната, свързана с намаляването на срока за вписване на всеки кредит в ЦКР от 5 на 2 дни ще влезе в сила чак от 1 февруари 2026 г., не е ясно защо е необходима толкова дълга отсрочка.

Останалите две промени - допълването на лицата, които също трябва да подават данни в ЦКР като купувачите на кредити и колекторските фирми, както и вписването на съдебните решения за оспорени кредити и изчистването на досиетата на длъжниците, ще влязат в сила от 1 януари 2026 г.