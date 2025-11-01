България откри, че Лукойл не е руски и ще иска изключение от санкциите на САЩ

България проучва възможността да поиска изключение от новите санкции на Съединените щати срещу двете най-големи петролни компании в Русия "Роснефт" и "Лукойл", твърди изданието "Политико". Нефтената рафинерия в Бургас, собственост на "Лукойл", осигурява 80% от горивото в страната.
Според изданието, българското правителство е изпратило запитване до Вашингтон, с цел да разбере евентуалната реакция на американската администрация в случай на молба за изключение от санкциите след влизането им в сила на 21 ноември. Изданието се позовава на източници, пожелали анонимност.
Българските управляващи са притеснени от опасността санкциите да доведат до спиране на работата на бургаската рафинерия, което на свой ред може да причини недостиг на горива и последващи протести в страната, коментира изданието.
От Министерството на енергетиката са отказали коментар пред "Политико". Не е получен отговор и от президентската институция.
Достоверността на публикацията в Политико на практика бе потвърдена от депутата от БСП Драгомир Стойнев, който днес гостува в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
"България трябва да докаже, че „Лукойл” е независима от руската собственост. Няма как тя да се национализира. Трябва да има разговори с американската администрация, да се съгласуват всички действия с нея. На първата среща между премиера Росен Желязков и ръководството на службите в България се взе решение да се влезе много бързо в контакт с американската администрация. Да се съгласуват действията от страна на България. Ние трябва да имаме изключение от санкциите. Обаче трябва да докажем, че това предприятие не се управлява в момента от руснаците и никакви финансови потоци не отиват към Русия. Ние трябва по най-бърз начин да изберем особен управител и едно управление от 10-15 човека, което да разбира и да започне да работи. Но финансовите потоци трябва да остават тук. Тогава можем да поискаме изключение от санкциите", каза той.
01.11 2025 в 21:10
