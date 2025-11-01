България откри, че Лукойл не е руски и ще иска изключение от санкциите на САЩ

България проучва възможността да поиска изключение от новите санкции на Съединените щати срещу двете най-големи петролни компании в Русия "Роснефт" и "Лукойл", твърди изданието "Политико". Нефтената рафинерия в Бургас, собственост на "Лукойл", осигурява 80% от горивото в страната.

Според изданието, българското правителство е изпратило запитване до Вашингтон, с цел да разбере евентуалната реакция на американската администрация в случай на молба за изключение от санкциите след влизането им в сила на 21 ноември. Изданието се позовава на източници, пожелали анонимност.

Българските управляващи са притеснени от опасността санкциите да доведат до спиране на работата на бургаската рафинерия, което на свой ред може да причини недостиг на горива и последващи протести в страната, коментира изданието.

От Министерството на енергетиката са отказали коментар пред "Политико". Не е получен отговор и от президентската институция.

Достоверността на публикацията в Политико на практика бе потвърдена от депутата от БСП Драгомир Стойнев, който днес гостува в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.