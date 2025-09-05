България е втора в ЕС по ръст на икономиката.

Икономиката на България през второто тримесечие на 2024 г. се е разширила с 0,9% спрямо първото тримесечие и с 3,4% на годишна база. Това поставя страната ни на второ място сред държавите от ЕС по най-голям годишен растеж и на четвърто място по ръст спрямо предходното тримесечие. През периода април – юни българският брутен вътрешен продукт (БВП) достига 27,573 млрд. евро по текущи цени, показват данните на Евростат, коригирани спрямо сезонни и календарни фактори.

През второто тримесечие най-голямо увеличение на икономическата продукция е отчетено в Дания – 1,3%, спрямо предходното тримесечие. Следват Хърватия и Румъния с ръст от по 1,2%, а България заема четвърта позиция с увеличение от 0,9%. На обратния полюс са Финландия (-0,4%), Германия (-0,3%) и Италия (-0,1%).

По отношение на годишния растеж, лидер е Ирландия с внушителните 18%, следвана от България (3,4%), Кипър (3,3%) и Хърватия (3,2%).

В същото време икономиката на Европейския съюз и еврозоната показва забавяне. Сезонно коригираният БВП на ЕС се е увеличил с едва 0,2% през второто тримесечие, спрямо ръст от 0,5% в периода януари – март. В еврозоната растежът е спаднал от 0,6% на 0,1%. На годишна база ЕС и еврозоната са отчели съответно 1,6% и 1,5% ръст – с 0,1 процентен пункт по-нисък от предходното тримесечие.

За сравнение, икономиката на САЩ е нараснала с 0,8% спрямо първото тримесечие и с 2,1% на годишна основа.

Компоненти на БВП

През второто тримесечие крайното потребление на домакинствата в ЕС се е увеличило с 0,3%, а в еврозоната – с 0,1%, след ръст от по 0,3% в предходното тримесечие.

Разходите за потребление на държавния сектор са отбелязали повишение от 0,7% в ЕС и 0,5% в еврозоната, компенсирайки спада от първото тримесечие (-0,2% и -0,1% съответно).

Брутните инвестиции в основен капитал са се понижили с 1,7% в ЕС и с 1,8% в еврозоната, след като в началото на годината отчетоха значителен ръст от 2,3% и 2,7%.

Износът е намалял с 0,2% за ЕС и с 0,5% за еврозоната, при положение че през първото тримесечие беше нараснал съответно с 1,9% и 2,2%.

Вносът в ЕС се е увеличил с 0,3% през второто тримесечие, докато в еврозоната е останал без промяна.