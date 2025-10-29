Американският сенат изненадващо отхвърли митата на Тръмп за Бразилия

Сенатът на Съединените щати гласува за отмяна на митата на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Бразилия, като петима републиканци се присъединиха към демократите в подкрепа на това решение.
Резолюцията беше приета с 52 гласа срещу 48 гласа, което бележи рядко двупартийно предизвикателство към тарифната програма на президента. Републиканските сенатори Ранд Пол, Том Тилис, Сюзън Колинс, Лиза Мурковски и бившият лидер на Републиканската партия в Сената Мич Макконъл подкрепиха отмяната на митата.
Тръмп обвърза налагането на мита от 50% с преследването от властите в Бразилия на бившия президент Жаир Болсонаро за предполагаем опит за преврат след поражението му на изборите през 2022 г.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Полет от Чикаго за Франкфурт е бил пренасочен към Бостън - пътник намушкал двама тийнейджъри с вилица
Столичният ексхибиционист освободен под гаранция от 500 лв.
Полет от Чикаго за Франкфурт е бил пренасочен към Бостън - пътник намушкал двама тийнейджъри с вилица
Американското разузнаване: Путин няма никакво намерение да спира войната