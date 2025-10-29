Американският сенат изненадващо отхвърли митата на Тръмп за Бразилия

OFFNews 29 октомври 2025 в 10:05 156 0
дони
Доналд Тръмп.

Сенатът на Съединените щати гласува за отмяна на митата на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Бразилия, като петима републиканци се присъединиха към демократите в подкрепа на това решение.

Резолюцията беше приета с 52 гласа срещу 48 гласа, което бележи рядко двупартийно предизвикателство към тарифната програма на президента. Републиканските сенатори Ранд Пол, Том Тилис, Сюзън Колинс, Лиза Мурковски и бившият лидер на Републиканската партия в Сената Мич Макконъл подкрепиха отмяната на митата.

Тръмп обвърза налагането на мита от 50% с преследването от властите в Бразилия на бившия президент Жаир Болсонаро за предполагаем опит за преврат след поражението му на изборите през 2022 г.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Борисов се скъса от срещи с хора, свързани с Щатите, в опити да изкара Пеевски от Магнитски