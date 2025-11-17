Американският петролен гигант ''Шеврон'' прояви интерес към активите на ''Лукойл''

Американският петролен гигант „Шеврон“(Chevron) проучва възможности за купуване на глобални активи на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, съобщиха днес пред Ройтерс пет информирани източника.

Миналата седмица Министерството на финансите на САЩ разреши на потенциални купувачи да водят преговори с „Лукойл“ относно нейните чуждестранни активи. В надпреварата за портфолиото на компанията, оценявано на най-малко 20 милиарда долара, освен „Шеврон“, участват и американският инвестиционен гигант „Карлайл“ и други компании.

Източниците уточняват, че "Шеврон" вероятно ще се фокусира върху активи на „Лукойл“ в райони, където интересите на двете компании съвпадат, вместо да придобива цялото портфолио. Интересът на „Шеврон“ досега не е бил оповестяван публично. От компанията заявиха, че спазват всички приложими закони и разпоредби и не коментират търговски въпроси.

САЩ наложиха миналия месец санкции на двете най-големи руски петролни компании - „Лукойл“ и „Роснефт“- като част от усилията на администрацията на президента Доналд Тръмп да принуди Москва да участва в мирни преговори с Украйна.

„Лукойл“ добива около 2 на сто от глобалния петрол на местна почва и в чужбина и съобщи, че търси купувачи за международните си активи, които произвеждат около 0,5 на сто от световния петрол и се оценяват на около 22 милиарда долара според документи от 2024 г.

Американският частен инвестиционен гигант „Карлайл“ (Carlyle) също проучва възможности да закупи чуждестранните активи на „Лукойл“, казаха източници пред Ройтерс миналата седмица.

„Лукойл“ има три рафинерии в Европа, дялове в петролни находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по света, включително и в САЩ.

Компанията притежава 13.5 на сто от находището „Карачаганак“ и 5 на сто от находището „Тенгиз“ в Казахстан, в които акционери са „Шеврон“ ,„Ексън Мобил“ (Exxon Mobil) , „Ени“ (Eni) и „Шел“ (Shell).

Тези находища са основен източник на суров петрол за Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) който транспортира повече от 1, 6 милиона барела на ден - около 1, 5 на сто от световното търсене - към международните пазари през Русия.

„Лукойл“ има и дял в нигерийския офшорен лиценз OML-140, който се оперира от „Шеврон“.

Компанията също така управлява проекта „Западна Курна -2“в Ирак, докато „Ексън Мобил“ дълги години беше оператор на съседния проект „Западна Курна -1“, преди да се изтегли миналата година.