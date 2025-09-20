46 футболисти и треньори са със спрени права от БФС заради нелегални залози

46 футболисти и треньори в Първа и Втора лига са със спрени права от Българския футболен съюз - те са уличени в залагания на мачове в двете първенства през сезон 2024/25, съобщава БНТ.

​В продължило една година разследване на Главна дирекция национална полиция - по информация, подадена от Националната агенция за приходите, и с участието на служители от Българския футболен съюз - са установени случаи на залози на футболни срещи от българските професионални дивизии.

На закрито заседание на дисциплинарната комисия на БФС са наложени глоби на 46 души по текста на член 46, аленея 5 от дисциплинарния правилник. Според него при установяване на подобни нарушения наказанието е 10 000 лева и спиране на състезателните права до деня, в който лицето заплати наложената глоба.

По информация на БНТ голяма част от наказаните са играчи и треньори от отбори от Втора лига. Не са установени случаи футболисти или наставници да са залагали на мачове на тимовете, с които имат подписани професионални договори.

Заседанието на дисциплинарната комисия, на което са наложени санкциите, е проведено на 16 септември, а решението не е окончателно и подлежи на обжалване, като крайният срок за подаване на жалби е вторник, 23 септември.