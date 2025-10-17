Карлос Насар: Докато Ботев е начело на щангите, няма да видим бели дни

Актуалният олимпийски и световен шампион Карлос Насар разкритикува остро федерацията по вдигане на тежести и по-специално нейния президент Стефан Ботев.

От интервю пред "Фокус" Насар казва, че все още няма договор с федерацията и дори не изключва варианта състезателните му права да бъдат спрени.

"В нашата федерация е много, много тежко положението. Със Стефан Ботев не може да стигнем до споразумение – аз и нямам намерение. Пък и докато той е президент на нашата федерация, щангите няма да видят бели дни", коментира шампионът.

"Той наистина не може да създаде правилен процес на работа, правилен процес на подготовка за щангистите и не може също така да подсигури средства за тях. Защото в крайна сметка ние имаме една глоба от 1 милион, която вече от колко време той не може да я плати. Ами, с цялото ми уважение, има ресторанти, които правят месечен оборот повече от 1 милион. Това нещо е несериозно! Той не може да бъде ръководител на тази федерация. Първо, че няма желанието федерацията да расте и няма визията. Второ, че и да има желанието, той няма възможността, той не може да го направи. И по хиляди ред причини. Надявам се поне да не ми спира правата. Не искам да ми помага, но поне не искам да ми пречи." "Аз не искам да имам никакъв контакт с Федерацията по щанги, докато този човек не се махне. Ако има желание да ме пуска на световни и европейски първенства, което ще помогне и на неговия бюджет, на федерацията за догодина, аз нямам нищо против да си продължавам подготовката, както е била досега. Ако реши вече да ми спира правата, ще трябва да седна и да помисля какво да правя със спортната си кариера", обобщава Насар.

Щангистът коментира по-рано, че не получава средства за подготовката си от федерацията, нито заплата и че се подготвя само със спонсорства.