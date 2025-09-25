Тренд: При избори днес три партии се борят за второто място, АПС на Доган не влиза в НС

Ако днес се проведат предсрочни избори, на първо място ще е ГЕРБ-СДС с 26,4% подкрепа.

Втори са три формации с изравнени позиции - “Възраждане” с 13,9%, “ДПС-Ново начало” с 13,5% и ПП-ДБ с 13,3 на сто, според проучване на Тренд по поръчка на “24 часа”, проведено сред 1004 души между 13 и 20 септември.

Следват БСП със 7,2%, МЕЧ - 6,5%, и ИТН с 5,7 на сто подкрепа. Бариерата за влизане в НС минава и Величие - на ръба с 4,1%, а АПС на Ахмед Доган получава 2,5% и остава извън парламента.

48% декларират, че ще гласуват, което се равнява на около 2 милиона и 640 хиляди избиратели, уточняват от “Тренд”.

Парламентът запазва традиционно ниското си ниво на одобрение – едва 15% от българите изразяват положително отношение, срещу 77% с отрицателно. През септември положителните оценки за правителството са 23%, а отрицателните нарастват постепенно в последните няколко месеца, като този месец достигат 66%.

Оценките за президента са - положителна 43% и отрицателна 44 на сто.

Очакванията за икономическото състояние са по-скоро песимистични. Само 18% вярват, че положението в страната ще се подобри през следващата година, докато 38% очакват влошаване – най-високият негативен дял от началото на годината. По отношение на личното благосъстояние 17% са оптимисти, а 31% предвиждат положението им да се влоши.

-----------------------------

Проучването на „Тренд“ е по поръчка на „24 часа", посветено на нагласите спрямо основните институции, партии и актуални теми. Изследването е реализирано в периода между 13 и 20 септември 2025 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1004 души на възраст 18+.