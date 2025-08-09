Проф. Михаил Станчев: Путин си играе с Тръмп като котка с мишка

OFFNews 09 август 2025 в 09:41 3849 3
Проф. Михаил Станчев

Снимка Ласко Георгиев
Проф. Михаил Станчев

"Срещата между Путин и Тръмп е много важна, но не съм сигурен, че ще бъде решаваща. Тръмп се доверява на Путин, смята, че ще направи нещо, а Путин просто си играе с него като котка с мишка. За Путин е важно Тръмп и Америка да бъдат въвлечени в преговорния процес".

Това коментира проф. Михаил Станчев, преподавател в Университета в Харков, по повод предстоящата среща между американския и руския президент в Аляска на 15 август. 

Според Станчев, Путин дори няма да обсъжда превзетите територии в Украйна, защото ги смята за руски. Максимумът, който може да направи Тръмп, е да договори отстъпки в Николаевска област и пътя към Крим.

"Русия обаче ще поиска гаранции да има сухопътен проход към Крим", заяви Станчев.

Добави, че Путин ще настоява да бъдат спрени санкциите срещу Русия, както и да бъде прекратена военната помощ за Украйна.

Той смята, че ситуацията след срещата ще е нито война, нито мир.

    4000

    3

    кинджал

    09.08 2025 в 13:15

    -0
    +0
    В Аляска Путин щял да настоява за план за края на войната в два етапа. Първият - да се събуят гащите на противника. Вторият е ясен.

    900

    2

    Незначителен червей

    09.08 2025 в 12:56

    -0
    +0
    Октим ,точно казано да не обиждаме двете животинки. Ама заради едната умряха над милион човеци.

    542

    1

    Октим

    09.08 2025 в 09:50

    -0
    +6
    Недейте да обиждате двете животинки!
     
