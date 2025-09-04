Отиде си модната икона Джорджо Армани

Отиде си италианският моден дизайнер Джорджо Армани на 91-годишна възраст, предават световните медии.

Дизайнерът е починал в дома си, съобщиха от неговата модна къща.

Армани не се е появявал на модните ревюта през юни т.г., тъй като се възстановяваше от болест, която не беше обявена. Модната икона планираше голямо събитие за отбелязване на 50-годишнината на модната си къща "Джорджо Армани" по време на Седмицата на модата в Милано този месец, припомня Ройтерс. Тя е планирана да се проведе от 23 до 29 септември.

Армани бе сред водещите модни дизайнери в света, диктуващи модата на вече няколко поколения. Освен облекло, той има в колекциите си аксесоари, часовници и бижутерия.

Модната икона е родена на 11 юли 1934 година в Пиаченца, Италия, в семейството на Уго Армани, който работи като счетоводител в транспортна компания, и Мария Раймонди. Той има по-голям брат на име Серджо и по-малка сестра, Розана.

По време на обучението си в Liceo Scientifico Leonardo da Vinci в Милано, Армани мечтае да стане лекар, вдъхновен от романа „Цитаделата“ на Арчибалд Кронин. Записва медицина в Миланския университет, но след три години, през 1953 г., прекъсва следването си и постъпва в армията. След като служи там в продължение на две години, напълно се отказва от медицината и през 1957 г. започва работа като асистент и купувач в La Rinascente в Милано - един от най-престижните универсални магазини в Европа по това време.

Благодарение на медицинското си образование, Армани е назначен във Военна болница във Верона, където има възможност да посещава представления в Арена ди Верона.

През 1970 г. започва да създава собствени модели, които се продават в няколко италиански модни къщи. Четири години по-късно, през 1974 г., представя първата си колекция, която среща голям успех. Истинската му слава настъпва през 1975 г.

Той е сред първите дизайнери, които след смъртта на модела Ана Каролина Рестън през 2006 г. заради нервна анорексия, забраняват участие на модели с индекс на телесната маса (BMI) под 18.