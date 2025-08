Лейди Гага и Бруно Марс с най-много номинации за наградите на MTV

Поп певицата Лейди Гага и нейният дуетен партньор Бруно Марс, с когото изпълняват хита Die with a Smile, водят по брой на номинациите за тазгодишните видео музикални награди на MTV, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Лейди Гага е с 12 номинации, сред които за изпълнител на годината и за най-добър албум за Mayhem.

Бруно Марс следва с 11 номинации за отличената му с "Грами" дуетна песен с Лейди Гага и за хитовия му дует APT с кей-поп сензацията Розе.

Рапърът Кендрик Ламар е с 10 номинации за отличията на MTV, следван от Сабрина Карпентър и Розе - с по осем, Ариана Гранде и Уикенд - с по седем, и Били Айлиш - с шест.

И двете сътрудничества на Марс - Die With A Smile с Лейди Гага и APT с Розе, ще се съревновават в топ категорията за видео на годината с Birds of a Feather на Били Айлиш, Not Like Us на Кендрик Ламар, Manchild на Сабрина Карпентър, Brighter Days Ahead на Ариана Гранде и Timeless на Уикенд и Плейбой Карти.

Освен Лейди Гага за изпълнител на годината са номинирани Бед Бъни, Кендрик Ламар, Морган Уолън, Уикенд, Тейлър Суифт и Бионсе. Последните две изпълнителки имат най-много видео музикални награди на MTV - по 30, припомня Асошиейтед прес.

Излъчването на отличията по популярната телевизия започва през 1984 г. През годините наградната церемония става известна със запомнящи се моменти като целувката на сцената между Мадона и Бритни Спиърс и появата на Лейди Гага с рокля от сурово месо.

Тази година бяха добавени нови категории за най-добро кънтри видео, сред номинираните в която са Крис Стейпълтън и Джели Рол, както и за най-добър поп изпълнител. Сред претендентите за приза във втората нова категория са Сабрина Карпентър, Ариана Гранде, Джъстин Бийбър и Тейт Макрей.

Феновете могат да гласуват онлайн в 19 от категориите тази година. Победителите ще бъдат обявени на 7 септември на церемония, излъчвана на живо от Ню Йорк по телевизия Си Би Ес.