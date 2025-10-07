Дъщерята на Робин Уилямс умолява да не ѝ пращат негови клипове, генерирани с ИИ

Дъщерята на Робин Уилямс - Зелда, помоли хората да спрат да ѝ изпращат видеоклипове на баща ѝ, генерирани с изкуствен интелект, предаде Би Би Си.

Известният американски актьор и комик се самоуби през 2014 година на 63-годишна възраст в дома си и шокира света. Днес Зелда Уилямс апелира почитателите на баща си да не спрат да я обсипват с фалшиви видеоклипове.

"Спрете да вярвате, че искам да ги гледам или че ще разбера, не искам и няма да разбера. Ако просто се опитвате да ме тролите, съм виждала и по-лоши неща, ще ви блокирам и ще продължа напред. Но моля ви, ако имате малко достойнство, просто спрете да правите това на него и на мен. Това е глупаво, загуба на време и енергия е, и повярвайте ми - НЕ е това, което той би искал", написа тя в Инстаграм.

Това не е първият път, когато Зелда Уилямс, която е кино режисьор, критикува генерираните от ИИ "версии" на баща си През 2023 г. отново в социалните мрежи тя подкрепи кампания срещу ИИ на американския медиен съюз SAG-Aftra, като описа опитите за възстановяване на гласа на баща си като „силно тревожни“ и същевременно предупреди за по-широките последствия от употребата на ИИ.