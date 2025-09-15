„Студиото“, „Спешното отделение в Питсбърг“ и „Юношество“ триумфират на наградите „Еми“

Сериалът „Спешното отделение в Питсбърг“ е обявен за най-добър телевизионен драматичен сериал на годината, а сатирата на шоубизнеса „Студиото“ – за най-добър комедиен сериал. Вчера в Лос Анджелис бяха връчени наградите „Еми“.
15-годишният Оуен Купър стана най-младият артист в историята на „Еми“, като получи награда за най-добър поддържащ актьор – той е звездата на британския сериал „Юношество“, съобщи Би Би Си.
Мрачният сериал на Netflix за тийнейджър, обвинен в убийство, получи и награда за най-добър мини сериал, като спечели общо осем статуетки.
Американският медицински драматичен телесериал „Спешното отделение в Петсбърг“ неочаквано победи „Разделение“, който имаше най-много номинации.
Звездата на „Спешното отделение в Питсбърг“ Ноа Уайли получи първата си награда „Еми“ в категорията „Най-добър драматичен актьор“. Преди това той беше номиниран пет пъти за наградата за ролята си в медицинската драма „Спешно отделение“ (там той играеше доктор Джон Картър), но така и не я получи.
„Уау! Каква мечта беше това!“ – каза Уайли от сцената и благодари на медицинските работници. – На всички, които днес започват или завършват смяната си, благодаря за вашата работа.“
Канадско-американският актьор Сет Роген, звезда и съавтор на сериала „Студиото“, излъчен на платформата Apple TV+, също получи първата си награда „Еми“ за най-добра комедийна роля.
Сатирата за Холивуд в крайна сметка се превърна в най-титулуваният комедиен сериал за един сезон — „Студиото“ получи 13 награди.
„Срамувам се колко съм щастлив“, каза Роген, държейки в ръцете си наградата за най-добър комедиен сериал.
„Вечерното шоу със Стивън Колбер“ за първи път от десетилетие беше признато за най-доброто токшоу. Телевизионната компания CBS, която излъчи церемонията по връчването на наградите „Еми“, обяви през юли, че шоуто спира по финансови причини, което предизвика бурна реакция в САЩ.
С усмивка Колбер изрази благодарност към своя работодател. Той благодари на CBS за „честта да стане част от традицията на нощните шоу програми, което, надявам се, ще продължи още дълго“.
