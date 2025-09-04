Жена и бебето ѝ починаха след домашно раждане в Гърция

Жена е намерена мъртва в дома си в квартал "Патисия" на Атина. Тя е родила в домашни условия в присъствието на двете ѝ други деца на 3 и на 5 години. Жената е починала, както и новороденото бебе, информират гръцки медии.

44-годишната гъркиня е открита от съпруга ѝ, който се притеснил, че не може да се свърже с нея по телефона и се прибрал от работа. Съпругът на мъртвата жена, родом от Грузия, се опитал да спаси нея и бебето си помощта на съсед, докато чакат линейката.

Според информация на медиите, съседи твърдят, че жената не одобрявала докторите и е родила и другите си две деца вкъщи, без лекарска намеса. Още не е ясно дали бременността е била проследена от гинеколог. Петгодишното дете е разказало, че майка му кървяла и бебето се е родило, после то с майка му са почистили новороденото в банята, пише bTV.

Жената е трябвало да роди след няколко дни, но вероятно раждането е започнало преждевременно. Започнато е разследване по случая, което цели да установи какво се е случило като са отхвърлени версии за насилствена смърт.

Вероятната причина за смъртта се предполага, че е патологична.