Закуската кисело мляко е добра превенция срещу колоректален рак

Новo изследване установи, че консумацията на определена храна за закуска всеки ден може да намали риска от развитие на агресивни форми на колоректален рак (рак на дебелото черво), съобщи Mirror.

Ученият Джъстин Стебинг, професор по биомедицински науки в университета Anglia Ruskin, сподели пред The Conversation, че простият избор на сутрешна закуска може значително да понижи риска от смъртоносен рак на червата.

Медицинската общност е обезпокоена от рязкото увеличение на случаите на колоректален рак при хора под 55 години, което се е удвоило в световен мащаб през последните години. Диетата, особено увеличената консумация на ултрапреработени храни, се счита за основен фактор.

„Като консултант-онколог, много хора ме питат как могат да намалят риска“, отбеляза професор Стебинг.

Той подчертава, че „нарастващите доказателства сочат, че редовната консумация на кисело мляко може да има защитен ефект срещу определени агресивни форми на колоректален рак чрез модификация на чревната микробиота – естествените бактерии, които живеят в червата“.

Чревната микробиота играе ключова роля за цялостното здраве, влияейки на храносмилането, имунната функция и дори риска от рак.

„Чревните бактерии могат да присъстват дори в самия рак, а здравословният баланс на тези бактерии се смята за съществен за поддържането на силна имунна система и за предотвратяване на възпаления, които могат да допринесат за развитието на рак“, заяви Стебинг.

Професорът смята, че киселото мляко е полезно, защото съдържа живи култури на полезни бактерии, включително Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, които подпомагат поддържането на това равновесие.

„Изследването показа, че консумацията на две или повече порции кисело мляко седмично е свързана с по-нисък риск от специфичен тип агресивен колоректален рак, който се развива в дясната част на дебелото черво и е свързан с по-лоши резултати за оцеляване в сравнение с раковите образувания в лявата част“, добави експертът. |