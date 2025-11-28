За първи път у нас: Приложиха иновативно лечение на жена с множествена склероза

Жена на 48 години е първият пациент в България с имплантирана специална помпа за лечение на тежки спазми.

Методът помага на обездвижени хора и е извършен в университетската многопрофилна болница "Св. Иван Рилски", а скоро ще се прилага безплатно в неврохирургични центрове в страната.

Деси страда от множествена склероза. Заради болезнено схващане на краката не може да ходи.

"За тази помпа прочетох в интернет. Да се подобря. Да мога да ходя", споделя тя.

Досега българските пациенти имаха два избора - тежки медикаменти или лечение в чужбина. Сега, с лека интервенция, лекарството ще се поставя под кожата, чрез катетър в гръбначния канал. Ползите са минимум странични ефекти, по-добър контрол върху движенията, по-малко болка.

"Дали хората ще проходят в резултат на тези интервенции – не. Но може да се подобри значително качеството на живот", посочва проф. д-р Красимир Минкин – ръководител на Центъра по функционална неврохирургия в УМБАЛ "Св. Иван Рилски".

Методът е приложим при хора с множествена склероза, шийни травми, травми на гръбначния мозък и при деца с тежка детска церебрална парализа.