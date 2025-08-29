Водата в Плевен е годна за пиене, обявиха от местната РЗИ

Водата в Плевен е годна за пиене. Това съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен д-р Илиян Минчев по време на днешното заседание на Областния кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на територията на област Плевен, свикано по повод проблемите с водоснабдяването.

Минчев посочи, че в момента проби от водата в селищата на воден режим се вземат всяка седмица, а не както е обичайно – на две седмици веднъж. "Нашият мониторинг не е основен, той е контролен на мониторинга на ВиК, но в тази ситуация е по-интензивен", допълни директорът на здравната инспекция. Той посочи, че се изследват показатели по Наредба 9 за питейните води – органолептични, микробиологични и химични.

"Проби се вземат от десет контролни пункта по определен стандарт. Технологичното време за получаване на резултатите е между три и пет дни. На 18 и на 27 август е правено пробонабиране. Не са установени промяна в органолептиката, т.е. мътност и цвят на взетите проби. След това са изследвани и по останалите показатели, които са без отклонения", обясни Илиян Минчев.

Той допълни, че водата не е заразена, но се препоръчва тя да не се консумира, ако е мътна, а да се източи.

След източване и придобиване на нормалните органолептични качества, т.е. да не е мътна, водата може да се пие, категоричен е д-р Минчев.

От РЗИ правят и ежеседмични изследвания на водата в лечебните заведения, повечето от които имат собствени водоизточници. Отклонения не са установени.

По отношение на училищата Минчев обясни, че се правят проверки преди началото на учебната година. Основният акцент сега са проверки след направени предписания за олющени тавани, паднали мазилки и т.н. Проверяват се и дали санитарните възли са осигурени със съдове за съхранение на вода.

На заседанието беше съобщено, че учебната година в населените места на общините Плевен и Долна Митрополия, където има въведен воден режим, ще бъде открита присъствено. Подготовката е и за присъствено провеждане на учебните занятия.