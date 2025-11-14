Внесоха петицията за 100% реимбурсиране на инсулиновите помпи

Петиция за 100% реимбурсиране на инсулинови помпи и медицински изделия за терапия с инсулин за хора с диабет тип 1 внесоха от асоциация „Докосни дъгата“ в Министерството на здравеопазването. Те имаха среща и с министър Силви Кирилов, съобщиха от ведомството.

„Министърът увери, че това, което зависи от него, ще бъде направено."

Родителите и младежите с диабет информираха министъра за предизвикателствата, с които ежедневно се сблъскват. Те допълниха, че има нужда от повишаване на знанията на обществото как да се помогне на човек с диабет, изпаднал в криза.

Разпознаването на състояния като хипогликемия (рязко спадане на кръвната захар) и хипергликемия (повишени нива на кръвна захар) може да спаси човешки живот. Затова е важно да знаем как трябва да реагираме, ако видим човек с признаци като изпотяване, треперене, замаяност или загуба на съзнание. Не по-малко важно е да познаваме инсулиновите писалки - устройствата, с които хората с диабет си поставят нужната доза инсулин, заявиха от „Докосни дъгата“.

Аргументите в петицията

През 2024 г. с диабет тип 1 у нас са диагностицирани 20 362 души.

Използването на инсулинови помпи предлага по-голямо удобство и точност в доставката на инсулин в сравнение с инсулиновите инжекции. Те осигурят постоянен поток на инсулин през целия ден и да позволяват по-гъвкаво регулиране на дозата. Това е свързано и с подобрен кръвнозахарен контрол при лицата с диабет тип 1 и намаляване на епизодите на хипогликемия.

От особено значение е използването на инсулинови помпи от деца, поради по-дискретното прилагане на инсулин, намаляване на стреса, притесненията и срама, породени от неразбирането и стигмата в обществото. Сред децата и юношите, използващи помпи (и техните родители), качеството на живот и удовлетвореността от лечението са сравними или по-високи от тези на инжекционно използващите инсулин лица.

Използването на инсулинови помпи подпомага придържането на лицата с диабет тип 1 към ежедневното многократно прилагане на инсулин, отказът от който е животозастрашяващ, а недостатъчното му приложение е свързан с възникване на усложнения.

По данни от НЗОК, през 2024 г. лицата с диабет тип 1, които използват инсулинова помпа са 1039, от които 329 деца.

Отнесени спрямо лицата с диабет тип 1, делът на използващите инсулинови помпи у нас е между 11,99 и 16,92% при децата и между 1,6 и 3,85% при възрастните. Използването на инсулинови помпи е свързано и с някои ограничения, основното от което е тяхната цена.

В България, за лица с диабет тип 1, използването на инсулинови помпи (при желание на здравноосигуреното лице и влошен гликемичен контрол – HbA1c > 8 %) се заплаща от НЗОК, но частично.

През 2024 г. за инсулинови помпи и консумативи за тях НЗОК е платила общо 2 498 030 лв.

Съгласно чл. 33 от Наредба № 7 от 31 март 2021г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, експертна комисия оценява и изготвя протокол, в който предлага стойност, до която НЗОК да заплаща всяка група/подгрупа/ група по технически изисквания медицински изделия. Стойностите, по които НЗОК ще заплаща се утвърждават от Надзорния съвет на НЗОК.

За 2025 г. е посочено, че НЗОК заплаща до 259 лв. при интензифицирано лечение с инсулин до 10 бр./месечно по медицински критерии и указания, като стойността не е актуализирана от 2016 г. Не са въведени допълнителни подгрупи или групи по технически изисквания, въпреки наличните в аптечната мрежа различни типове инсулинови помпи (инсулинови помпи с тръба и инфузионен сет и инсулинови пач помпи). Отнесено към определената стойност, до която НЗОК заплаща съответното медицинско изделие (инфузионен сет, инсулинов резервоар), то делът на НЗОК варира от 93% до 40%.

Това създава финансови тежести както за родители на деца с диабет тип 1, така и за възрастни с диабет тип 1 на инсулиново лечение с инсулинови помпи, които, в зависимост от вида на инсулиновата помпа, доплащат между 20 и 388 лв. месечно. Доплащането в такъв широк диапазон сочи, че определената стойност не съответства на цените на предлаганите в страната медицински изделия за инсулинотерапия и същата следва трябва да бъде актуализирана.

Прилагането на унифициран подход, без вземане предвид на тенденциите в инсулинотерапията с инсулинови помпи, лишава много деца, подрастващи и възрастни от възможността да използват съвременните технологии, подобряващи качеството на живот и отдалечаващи във времето свързаните с диабета здравословни усложнения и свързаните с тях разходи за лечение и здравни грижи.

Предстоящото въвеждане на терапия с т.нар. затворени системи също е обвързано с повишен финансов разход, който ако не бъде съобразен, ще постави в невъзможност много лица да ги използват и ще подчертае отново липсата на адекватно експертно предложение за ценова стойност, до която НЗОК да заплаща.

Какви са исканията

Предвид постигнатото до 93% покриване на разходите от НЗОК за част от прилаганите медицински изделия за инсулинотерапия с инсулинови помпи, да се въведе от 2026 г. критерий за подгрупи (инсулинова помпа с инфузионен сет, инсулинова помпа с резервоар (пач помпа), инсулинова помпа с включен сензор за продължително измерване на нивото на глюкозата – т.нар. затворена система), при които да се определят съответни стойности на реимбурсация, позволяващи заплащане от НЗОК на над 70-80% от продажната им цена.

Да се въведе 100% реимбурсация на медицинските изделия за инсулинотерапия на лицата с диабет тип 1 от 2027/2028 г.

Да се осигури справедлив и прозрачен достъп до съвременни технологии за диабетна терапия.

Да се изгради постоянен диалог между институциите, пациентските организации и лекарите за устойчиви решения.