Увеличават се заразените с коронавирус, има и по морето

Има ръст на случаите на COVID-19 у нас през последните дни. Епидемиолози отчитат, че за седмица диагнозицираните с коронавирус са се увеличили.
Според експертите реалният брой на заразените е по-голям и затова съветват да се правят тестове. В случай, че резултатът е положителен, трябва да останем зa седмица вкъщи.
„И от морето имам пациенти, които се обаждат. Най-често симптомите им са свързани с температура, отпадналост, болки в гърлото и една особена кашлица, която е по-продължителна. Тези оплаквания определено насочват към COVID”, каза д-р Саша Порязова по Нова тв.
Тя добави, че не бива да се гледа на вируса като на обикновена респираторна инфекция, защото той може да засегне всички органи и системи.
